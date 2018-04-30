〈離岸風電遴選出爐〉共7家開發商獲選 達德能源為最大贏家

經濟部今 (30) 日公布離岸風電風場遴選結果，「2020 年完工併聯」由上緯投控 (3708-TW) 與達德能源取得，而「2021 年至 2025 年完工併聯」則由 6 家開發商共 10 座風場獲選，以外商為最大贏家，前三序位分別為達德、沃旭能源 (Ørsted) 與哥本哈根基礎建設基金 (CIP)。

「2020 年完工併聯」角逐廠商包括上緯投控 (3708-TW)、亞泥 (1102-TW) 與達德能源 (wpd)，獲選者為上緯的海能離岸風電計畫與達德能源的允能，第一序位的海能風電申請發電容量 378MW(百萬瓦) 全數核配，而第二序位允能申請容量為 708MW，取得 360MW 核配容量，總分配容量 738MW。

據原先規劃，2020 年完工併聯分配容量為 0.5GW(十億瓦)，而此次核配的容量已超過原先規劃限額，對此，經濟部解釋，允能風電核配 122MW 後已達 500MW，考量風場完整性開發效益與輸配電業公告併網容量等條件，且此案非屬於彰化地區，因此增加核配 238MW，允能風電共核配 360MW。

而「2021 年至 2025 年完工併聯」共有 17 件風場參與遴選，6 家開發商取得分配容量，而原規劃容量分配 3GW 為原則，但考量風場完整性與開發效益等條件後，經濟部增加分配 98MW，總分配容量為 3098MW。依照風場序位排定開發商序位，第一序位開發商核配容量以遴選容量 4 成 (1200MW) 為上限、第二序位以 3 成 (900MW) 為上限、第三序位上限為 2 成 (600MW)，其餘序位以 1 成為上限 (300MW)。

「2021 年至 2025 年完工併聯」獲選開發商前三序位均為外商，第一序位為達德能源、第二為沃旭能源 (Ørsted)、第三為哥本哈根基礎建設基金 (CIP)，達德能源以麗威風場取得 350MW、允能風場取得 348MW，沃旭能源以大彰化東南取得 605.2MW、大彰化西南取得 294.8MW，CIP 則以彰芳風場取得 552MW、西島風場取得 48MW。

中鋼為排名第四序位的開發商，以中能風場取得 300MW；台電為第五序位開發商，以台電風場取得 300MW；加拿大商北陸電力與新加坡玉山能源為第六序位，以海龍二號風場取得 300MW 容量。

經濟部離岸風電遴選包括「2020 年完工併聯」與「2021 年至 2025 年完工併聯」風場，共有 7 家開發商 (10 座離岸風場) 獲選，總裝置容量達 3836MW，獲選容量分布區域以彰化地區最高達 2400MW、占比 62.6%，其次為雲林地區的 708MW、占比 18.4%，苗栗地區 378MW 與桃園地區 350MW。