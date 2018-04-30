國内鋼市補庫需求釋放 鐵礦石市場處于波動行情

由于補庫需求正在不斷釋放，國内現貨鋼市處在上行通道中，鋼價漲幅有所擴大。鐵礦石市場則處于上下波動的行情中。

據國内鋼鐵資訊機構“我的鋼鐵”提供的最新市場報告，在最近的一個交易周内，國内現貨鋼價綜合指數報收于150.66點，一周上漲2.13%。從近期的交易走勢來看，先是黑色系期市持續走強，現貨鋼價也不斷上漲，價漲之後市場的成交有所走弱。不過，市場總體的心態良好，局部地區及部分規格的資源有偏緊的迹象，商家挺價意願較強。

據分析，在建築鋼市場上，價格繼續上漲。全國主要市場主流規格螺紋鋼産品的均價為每噸4102元，一周上漲122元。從鋼市庫存的數據來看，目前庫存繼續大幅下降，顯示終端需求持續發力。節前的交易日裡，終端補庫需求釋放，成交量總體保持回暖態勢。

在板材市場上，價格也是繼續上漲。熱軋板卷價格的漲幅較為明顯，全國主要市場主流規格熱軋産品的市場均價為每噸4139元，一周上漲64元。中厚板價格也明顯上漲，全國主要市場主流規格普中板平均價格為每噸4350元，一周上漲74元。綜合來看，終端需求表現強勁，鋼市偏強運行的特征將會保持。

鐵礦石市場處在波動行情中。據“西本新幹線”的最新報告，在國産礦市場上，4月份河北鐵精粉價格小幅下跌，鋼廠内礦的庫存較為充足，按需采購即可。4月份的進口礦價格則是先跌後漲，到4月26日，62%品位進口礦的價格報收于每噸66.9美元，較上個月末上漲3.8美元。進口礦的底部成本有支撐，但需求釋放有壓力，所以處在上下波動的區間内。

相關機構分析認為，當前國内鋼材市場的供需總體依然處在比較健康的狀態中，需求釋放持續加快，供應的釋放相對理性，社會庫存已下降至合理區間。

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