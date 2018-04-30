【大行報告】中金：内銀股季績符預期 H股看好中行及光大銀行

中金發表報告表示，内銀股今年首季業績符合預期，整體淨利息收入及利潤按年增長7.2%及5.3%，增速較2017年增長為快，内銀資産質量持續改善，管理層經營信心較強。在流動性偏緊的背景下，四大國有商銀在營收增速上表現優于股份行。随着資管新規落地，預計流動性邊際放松，首季營收迎來拐點之後股份行營收將持續改善。

該行稱，首季内地四大行息差表現好于股份行，傾向認為四大行淨息差繼續處于擴張通道;資産質量持續改善，不良率為1.57%，按季下降3點子，AH或H股上市銀行由于2018年實施IFRS9，撥備覆蓋率環比大幅提升18百分點至193.7%，單季信用成本1.15%，按季下降6點子。

該行表示，維持對内銀股今明兩年盈利增長預測為8.7%及9.7%，重申中資銀行迎來「水漲船高」的第二階段，推薦被低估的大型銀行，以及受益于收益率曲線陡峭化進而迎來業績拐點的中小銀行，同時認為H股表現繼續好于A股。個股方面，H推薦中行(03988-HK)、光大銀行(06818-HK)，均予「推薦」評級，各予目标價7.2元及7元。

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