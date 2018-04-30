【大行報告】交銀：上調好未來(TAL-US)目标價至44美元

交銀國際發表研報指，好未來(TAL-US)在4月26日公布2018財年4季度業績，收入/非GAAP稀釋每股收益分别同比增長59%/86%。剔除匯率影響，收入基本符合市場預期，非GAAP稀釋每股收益(14美分)超出市場預期17%，主要由于51%的毛利率高于預期的49%。19財年1季度收入同比增速指引為58-60%。

報告稱，18財年4季度收入增長穩健，動力來自學而思培優/學而思網校的學生入學人數分别同比增長72%及227%。管理層計劃于19財年通過對市場行銷、科技和内容提升的投入，加大線上課程的市占率。該行預測，培優課程的穩定發展和線上課程的亮麗增長將帶動19財年收入同比增長53%，但對線上課程的投入將導緻19財年的非GAAP營業利潤率下降55個基點。

綜上所述，該行分别提高19/20財年的盈利預期7%/5%，以反映高于預期的線上課程收入增速和利潤率稀釋的影響。十年期現金流折現目标價由40美元輕微上調到44美元。

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