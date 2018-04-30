資深投資客：目前科技股基本面是我看過最好的

一位資深投資客正在鼓勵投資人勇於投資科技股。在網路泡沫熱潮期間經營全球最大科技基金而聞名的 Paul Meeks 最近表示，現在科技股的相對基本面「是我見過最好的」。

「我喜歡這些股票，」這位 Sloy, Dahl & Holst 首席投資官表示， 「我對目前財報季呈現的基本面感到滿意。」

但他最新的預測也附帶著另一個條件：投資人必須非常自律。

「如果你買進股票，就持有它們。」Meeks 說，「逢低就買入，我們知道這類股票波動性非常高，你可能會認為它們永遠不會有很糟的一天，但是這種日子來到，它們的跌幅會很驚人，這也正是進場的最佳時機。」

他看好 FANG 股票：臉書 (Facebook) (FB-US)、亞馬遜 (Amazon) (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和谷歌 (字母) (GOOG-US) 在內的大型股。Meeks 的投資組合中除了 Netflix 之外全都都涵蓋在內，他也希望之前就曾買進 Netflix。

「在 FANG 股票中，我確實比較喜歡臉書和谷歌，因為他們已經經過修正，而且修正比率甚至超過 10%，所以，我最近的投資方式是在出現壞消息時買進它。」他表示。

Meeks 之前曾表示，科技類股的修正可能隨時發生。自 3 月以來，倚重科技股的納斯達克指數跌入修正領域，但今年以來該指數上漲 3%。

「我會等著下個爭議發生。儘管臉書的財報很棒，或許谷歌財報不算太好，但仍然很亮眼。」Meeks 說，「它們總有一天會遇到利空，股價會大跌，但你將再次獲得絕佳的進場良機。」