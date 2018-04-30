傳蘋果研發AR、VR頭戴裝置 支援8K顯示器

繼 2017 年 11 月首次討論過的蘋果公司 Apple (AAPL-US) 頭戴裝置，現在蘋果對此又有了最新消息。

《Appleinsider》報導指出，蘋果正在研發一款可同時支援 AR、VR 之頭戴式無線裝置，產品代碼為「T288」，且處理器速度超過目前任何蘋果公司生產的產品，預計 2020 年發布。

熟悉此事的消息人士告訴《CNET》，在目前的形式下，原型機盒看起來像一臺桌上型電腦。為了克服諸如 HTC Vive 和 Oculus Rift 等 VR （虛擬實境）系統的一些障礙，追蹤所需的所有傳感器都將於耳機和盒子中內建。與 HTC Vive、Rift 都依靠外部衛星等硬體來偵測全身動態不同。

由於 AR (擴增實境) 和 VR (虛擬實境) 的頻寬需求，以及避免使用電纜的使用者模式，Apple 的頭戴裝置系統將使用 60 Ghz 的 WiGig。它可能會使用 WiGig 2.0 或 802.11ay，並於 2019 年定案。

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在處理器方面，蘋果希望採用 5 納米技術製造，也是 iPhone X 的 A11 Bionic 工藝的一半大小。據台積電 (2330-TW) 有關消息稱，今年開始進行 7 納米技術的生產，但這可能仍需要等到蘋果 2018 年旗艦 iPhone 發布後，才能證實。

在過去的一年中，蘋果執行長 Tim Cook 已多次表達了對 AR 的強烈興趣。iPhone 8 和 iPhone X 的設計也都考慮到了這一點，該公司還發布了 ARKit，簡化了 iOS 上的 AR 開發。眾多 AR 和 VR 相關的專利已經發布，其中包括眼動追蹤和部分顯示更新的專利。

然而，蘋果的頭戴裝置其實更為神秘。11 月份的報告是第一次提到 T288 名稱和 2020 年的時辰，並且還表示該設備使用了名為「rOS」的新軟件，並且可能會混合使用 Siri 命令、頭部手勢、和或觸摸面板進行控制。

而支援 8K 顯示器的頭戴裝置，將使蘋果的產品等級，遠遠超越目前的市場硬體。例如，Vive Pro 雖然比大多數 VR 頭戴式眼睛更清晰，每顆眼球的分辨率為 1,440 × 1,600 像素，但是 8K 卻是達到 7,680 × 4,320 像素，並且目前 Vive Pro 過於笨重，只能通過特定器材進行無線連接。