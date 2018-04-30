【大行報告】交銀：資管新規仍是銀行業巨大改革 首選農行(01288-HK)

交銀國際發表銀行業研報指，2018年1季度，其覆蓋銀行的淨利潤平均同比增長6%，當中以招商銀行(+14%)和中信銀行(+7%)表現最佳。四大銀行和股份制銀行1季度的盈利能力同比穩定或略有回升，但城市商業銀行的盈利能力有所減弱。大部分銀行的淨息差随着資産定價的提高而同比擴大，但由于國際財務報告準則第9号的變動，淨息差的環比趨勢不一。除重慶農商行外，其他銀行的資産品質環比均有所改善或穩定。由于撥備增加和國際財務報告準則第9号的變動，平均撥備覆蓋率也顯著增加。但1季度資本充足率環比進一步削弱。

交銀國際偏好四大銀行，并且將重慶農商行(03618-HK)的評級下調至中性，原因是資産品質惡化程度高于預期。

此外，交銀預計國内銀行的盈利能力將在2018年保持穩定，但持續利率市場化和資金籌措的擔憂可能繼續打壓銀行的估值。認為四大銀行較為占優，鑒于其存款基礎和資本充足率較佳。首選農業銀行(01288-HK)，推薦估值吸引和盈利增長恢復的中小型銀行，包括中信銀行(00998-HK)和光大銀行(06818-HK)。另外，也注意到招商銀行(03968-HK)的短期交易買入機會。

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