高盛：美聯儲幾乎肯定會6月加息 緊縮高峰恐高于預測

北京時間30日彭博稱，高盛經濟學家表示，美聯儲幾乎肯定會在6月份加息，并且本輪緊縮周期的高峰存在高于當前預測的風險。

Jan Hatzius為首的高盛經濟學家在研究報告中稱，美聯儲本周料維持利率不變，而美國經濟增長前景仍然樂觀，“通脹形勢穩固”。這些因素以及美聯儲官員近期的評論預示周三將公布的美聯儲貨币政策聲明料顯示樂觀基調，我們預計6月份美聯儲加息的主觀概率達到90%，高于之前的85%。

如果美聯儲6月加息，這將是今年以來第二次加息。部分經濟學家認為美聯儲今年可能加息四次，而不是預測的三次。美聯儲過去兩年已經累計加息150個基點，高盛稱這幾乎達到了本輪緊縮周期預期加息幅度325個基點的一半。

然而，高盛經濟學家表示，偏“結果導向”的方法表明緊縮周期的高峰可能會更高。

他們表示， 美聯儲面臨的挑戰是實施緊縮政策足以讓增長步伐放緩到可持續的水平，同時避免導緻經濟陷入衰退，從這個角度來看，幾乎沒有證據表明利率接近本輪緊縮周期的中間。

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