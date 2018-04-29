30家上市券商一季度12大榜單：中信國君華泰最賺錢

截至4月28日上午，30家A股上市券商一季報已全部發布。

券商中國記者梳理一季報發現，今年一季度，證券行業「馬太效應」正在強化，中信證券、國泰君安證券、華泰證券等頭部券商表現出強勢的增長力，龍頭地位繼續穩固，收入結構持續優化。

與此同時，中國銀河證券、財通證券今年一季度投行業務收入同比增長翻一番，東方證券、華西證券、山西證券、光大證券、中原證券資管業務收入同比增幅超一倍；中國銀河證券、招商證券、長江證券、興業證券、太平洋證券經紀業務收入同比增長逾一成。

針對當下行業“馬太效應”的加劇，多名投行人士向券商中國記者分析稱，金融業全面開放背景下龍頭券商更為獲益，證券公司股權管理趨嚴，未來不排除會有更多券商兼並整合案例出現。

券商中國記者梳理出30家A股上市券商一季度凈利潤、營收、經紀、投行、資管、利息凈收入、ROE、基本每股收益等12大經營業績榜單，全方位多維度解讀一季度券商業績情況。

最賺錢五大券商：中信、國君、華泰、海通、廣發

自今年1月1日起，10家A+H股上市券商施行新金融工具相關會計準則。整體來看，今年一季度，30家A股上市券商營收總額600.16億元，同比下滑0.93%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤188.63億元，同比減少10.88%。

今年一季度，在投行、自營表現較弱的環境下，券商的凈利潤同比下滑明顯。除西南證券、華泰證券、光大證券、中信證券、申萬宏源、中原證券、第一創業等7家券商凈利潤同比增長，太平洋證券扭虧為盈以外，其余22家券商凈利潤同比下滑。

與此同時，傳統龍頭券商「強者恒強」效應凸顯，中信證券、國泰君安、華泰證券、海通證券和廣發證券穩居凈利潤前五席，中信、國君、華泰再度成為最賺錢券商。

中信證券一季度以26.90億元的凈利潤繼續位居首位，各項業務保持市場前列；國泰君安一季度凈利潤22.59億元，位居第二；華泰證券一季度凈利潤19.03億元，位居第三。

值得註意的是，華泰證券2018年一季度凈利潤同比大增43.07%，在上市券商中除西南證券因基數較低因素暴漲996.26%以外，屬於同比增長最多的券商。

安信證券研究中心副總經理、金融行業首席分析師趙湘懷在報告中指出，華泰證券業績增長主要原因是江蘇銀行股權投資轉為權益法記賬使得投資收益大增。2018年一季度華泰證券投資收益達到13.5億元，其中對聯營企業和合營企業投資收益5.8億元，同比增長4倍，主要是華泰證券2017年末變更江蘇銀行記賬方式為權益法記賬，帶來大額投資收益。

此外，光大證券一季度凈利潤為7.31億元，同比增加了24.56%，主要因一季度投資業務改善，公允價值變動收益大增至9.23億元。

東吳證券一季度凈利潤為0.59億元，同比下滑81.05%，東方證券和興業證券一季度凈利潤分別同比下滑了48.34%和46.35%。分析人士認為，東方證券與興業證券或受一季度自營整體環境較差影響。

營業收入前五強：中信、國君、海通、華泰、廣發

今年一季度，A股市場劇烈震蕩。受2月份美股大幅調整，A股市場波動較大，市場情緒受到較大沖擊，投資者避險情緒上升，風險偏好下降。

今年一季度，滬深兩市日均成交額同比小幅增長，但兩融余額規模在整個一季度呈現振蕩下行趨勢。央行最新統計，今年一季度，社會融資規模增量累計為5.58萬億元，比上年同期少1.33萬億元。而債券市場融資功能有效恢覆，一季度企業債券凈融資5371億元，同比多6877億元。

受累於A股一季度IPO數量同比下降逾七成，A股IPO募集資金同比下降四成；證券公司投資銀行業務凈收入承銷業務凈收入減少；一季度由於融資類業務凈收入減少導致多家券商利息凈收入減少；與此同時，多家券商資產管理業務持續轉型，而下屬子公司大宗商品貿易銷售收入增加。

在此經營環境之下，傳統龍頭券商「強者恒強」效應凸顯，市場集中度提升。中信證券、國泰君安、海通證券、華泰證券和廣發證券穩占行業前五席，五家券商一季度整體營收合計接近300億元，占比約30家上市券商營收總和的五成。

中信證券一季度營收97.12億元，穩居榜首，第二名國泰君安營收為62.45億元，海通證券一季度營收57.05億元，位列第三名。

券商中國記者分析中信證券收入結構發現，一季度中信證券手續費及傭金凈收入44.84億元，占營收比重46.17%。其中，中信證券經紀業務手續費凈收入 21.34億元，位居行業第一；資產管理業務手續費凈收入14.86億元，投行業務收入7.36億元，均位居行業第一；中信證券一季度「其他業務收入」達22.72億元，同比增長逾七成，且占營收比重增長至24.01%。中信證券該項業務收入增長主要受益於下屬子公司大宗商品貿易銷售收入增加。

「中信證券作為機構業務、創新基因最強的龍頭全能型投行，後續創新業務和品種的落地將給公司基本面帶來邊際改善和估值提升。」國泰君安證券非銀分析師劉欣琦表示。

此外，華泰證券、廣發證券、申萬宏源、招商證券、中國銀河證券、國信證券、國信證券、光大證券、東方證券、興業證券、長江證券、山西證券和方正證券一季度營收都在10億元以上。

太平洋證券、山西證券、西南證券一季度營收同比增幅在40%以上，而國海證券、廣發證券、國元證券、國金證券的同比降幅逾20%。

經紀業務收入前五：中信、國君、銀河、廣發、國信

從經紀業務手續費凈收入指標來看，前三名分別為中信證券、國泰君安、中國銀河證券，一季度經紀業務收入分別為21.34億元、13.90億元和11.88億元。

相比以往不同的是，一季度經紀業務收入沒有呈現普遍下滑的態勢。30家A股上市券商中，12家券商經紀業務收入同比出現增長，18家券商經紀業務收入同比下滑。

其中，興業證券經紀業務手續費凈收入4.16億元，同比增長了22.71%，興業證券管理層在此前的年度業績發布會上就稱，2018年的主要工作是要補齊經紀業務短板，大力發展經紀業務。

今年一季度，中信證券股基市場份額穩中有升，機構經紀業務優勢有望繼續加強。中信證券一季度經紀業務凈收入同比正增長3.71%，股基交易市占率較去年底增加0.33%至5.94%，未來中信證券將繼續加大財富管理轉型力度。

今年一季度，中國銀河證券經紀業務手續費凈收入11.88億元，同比增長12.17%，主要受益於「經紀業務交易量增加」。

另一個值得注意的是，2018年一季度招商證券經紀業務手續費及傭金凈收入10.18億元，同比增10.85%，是該公司自2016年一季度以來首次實現經紀業務收入正增長。

趙湘懷分析稱，招商證券經紀業務收入增長主要原因，是市場交易量回升且招商證券市占率與傭金率穩定：一季度市場日均股基交易量同比增長12%，招商證券市場份額穩步提升至4.1%(2017年為4%)。招商證券主要在線上線下協同發展、港股通業務、財富管理和機構經紀等方面實施經紀業務轉型，目前已初見成效，傭金率穩定在3.3%左右。

今年一季度，華泰證券經紀業務手續費凈收入小幅下降，股基交易額市場份額微降。一季度華泰證券經紀業務手續費凈收入9.86億元，同比下降6.96%，華泰證券股基交易額市場份額降至7.7%，較年末下降0.15個百分點。

18家一季度經紀業務收入同比下滑的上市券商中，山西證券、西部證券、華安證券、國海證券、中原證券、申萬宏源和華西證券，同比下滑幅度超過10%。

投行業務收入前五：中信、海通、國君、華泰、廣發

今年以來，A股IPO市場風向大變，新股發行速度大幅放緩，IPO門檻提高，擬上市企業撤材料、終止審查項目數量大幅增加，IPO“堰塞湖”快速消解。

數據顯示，A股一季度IPO數量同比下降逾七成，A股IPO募集資金同比下降四成，證券公司投資銀行業務凈收入承銷業務凈收入減少同時，再融資繼續下降，股權市場環境大不如從前。債權方面，受MPA考核和監管政策的影響，二級市場交投清淡，加之利率和收益率走勢的不確定性以及發行主體資質下沈，債券一級市場承銷難度加大。

因此，一季度投行收入表現普遍較差。

30家A股上市券商一季度投行業務凈收入約52億元，同比減少三成。僅中國銀河證券、國元證券、中原證券、華安證券、東北證券、華泰證券和財通證券的一季度投行收入同比增長，而其中大部分是因為去年基數較低導致。

一季報顯示，中國銀河證券今年一季度投資銀行業務手續費凈收入1.47億元，同比增長228.12%，主要原因是「債券承銷規模增加」。而財通證券今年一季度投資銀行業務凈收入3970.88萬元，同比增長234.16%，主要原因也是「債券承銷收入增加」。

還有23家券商一季度投行業務手續費凈收入同比下滑。其中，國海證券、國金證券、山西證券、華西證券、長江證券、西南證券、浙商證券、東吳證券和廣發證券的投行收入同比下滑超過50%。

再來看一下今年一季度，券商股權和債券承銷情況：

華泰聯合證券、中信建投證券股權承銷項目募集資金總額超過600億元，分別為677.15億元和627.59億元。

華創證券、申萬宏源證券承銷保薦、長江證券承銷保薦、中銀國際證券、東方花旗證券、國信證券的排名較去年同期進步了10名以上。

債券承銷方面，中信證券穩居第一，一季度債券總承銷金額超過1000億元，達到1093.96億元。其次是中信建投和中金公司，一季度債券總承銷金額為796.58億元和587.93億元。

值得注意的是，證券公司債券承銷排名前20的榜單中，國開證券進步明顯。數據統計，國開證券一季度累計承銷債券規模229.84億元，同比增加約125%，位居行業第9名，創下近三年來一季度債券承銷行業排名最好成績。

資料顯示，國開證券今年一季度連續牽頭主承四期鐵道債，總中標量位居承銷團之首。國開證券債券承銷業務品種實現突破，成功發行浙江省最大規模停車場專項債—杭州錢江停車場專項債。「公司債券承銷團隊統籌利率、客戶訴求等因素，充分利用有效的市場窗口期，及早布局、搶抓機遇，加快發行節奏，積極推動債券承銷業務穩健發展。」國開證券有關人士告訴券商中國記者。

資管收入前五：中信、廣發、東方、華泰、海通

今年一季度，券商資產管理業務持續轉型，比拼主動管理能力的競爭尤為激烈。

基金業協會最新統計數據，截至2018年2月底，證券公司資管業務管理資產規模16.58萬億元。僅中信證券一家資產管理規模超過1萬億。30家A股上市券商今年一季度資管業務凈收入約65億元，同比增長10個百分點。

今年一季度，中信證券以資產管理業務手續費凈收入14.86億元位居行業榜首，廣發證券和東方證券緊隨其後，一季度資管業務收入分別是8.36億元、8.14億元，位列第二、第三名。華泰證券以一季度資管業務收入5.66億元位列第四。

30家A股上市券商中，共有17家一季度資管業務收入實現同比增長。受益於「資產管理計劃規模增加」，華西證券今年一季度資管業務手續費凈收入1626.54萬元，同比增長367.32%，增幅位居上市券商第一位，基數較低是原因之一。

主動管理能力領先的東方證券，今年一季度資管收入同比增長232.74%，達8.14億元，躍升至行業第三位。受益於“資產管理業務手續費凈收入增加”，東方證券一季度手續費及傭金凈收入增長至15.48億元，同比增長42.79%。

一季度資管收入同比增幅逾五成的券商還有，山西證券(增幅180.68%，系資產管理業務規模增加)、光大證券(增幅167.90%)、中原證券(增幅113%)、方正證券(增幅80.27%)、華安證券(增幅56.21%)、中國銀河證券(增幅51.82%)。

券商中國記者梳理發現，上述一季度資管收入增長的上市券商中，中國銀河證券資產管理業務凈收入排名上升至行業第9位，今年3月份單月，銀河證券資產管理業務凈收入行業排名上升至第6位。

今年一季度，西部證券、東吳證券、浙商證券、東北證券、國元證券資管業務凈收入同比下降逾兩成。其中，西部證券一季度資產管理業務手續費凈收入1977.91萬元，同比降幅62.46%。

利息凈收入前五：國君、海通、銀河、華泰、 中信

今年一季度，30家A股上市券商中，22家利息凈收入為正數，累計達75.87億元。其中，國泰君安證券和海通證券一季度利息凈收入超過10億元，均實現同比正增長。中國銀河證券和華泰證券位列第三、第四名。

今年一季度，東北證券實現利息凈收入3439.34萬元，同比增長78536.28%。東北證券有關人士向券商中國記者分析稱，利息凈收入同比增長迅猛，主要原因是「公司債務規模下降導致利息支出減少。」

再看另一家上市券商財通證券，今年一季度利息凈收入3970.88萬元，同比增長40.73%。財通證券表示，「主要系融資融券利息收入和股票質押式回購利息收入增加。」

與此同時，東方證券、東吳證券、東興證券、國海證券、興業證券、西南證券、太平洋證券、山西證券等8家上市券商今年一季度利息凈收入為負值。

券商中國記者還發現，多家大型上市券商今年一季度「投資收益」同比減少。例如中信證券，今年一季度投資收益2.32億元，同比減少87.17%，主要原因是「金融工具處置收益減少」 ；海通證券今年一季度投資收益13.41億元，同比減少45%，主要原因也是「持有及處置金融工具取得投資收益減少。」

其他業務收入：長江、東方、山西、招商增幅逾3倍

今年一季度，中信證券、海通證券、山西證券「其他業務收入」位居30家A股上市券商前三名。山西證券其他業務收入9.47億元，同比增長362.39%。

從一季度上市券商其他業務收入同比增幅來看，長江證券一季度其他業務收入6773萬元，同比增長752.75%，增幅最高。長江證券表示，原因是“子公司銷售收入增加”。與此同時，由於子公司銷售成本增加，長江證券一季度其他業務成本6709.25萬元，同比增長818.25%。

再看東方證券，一季度其他業務收入2.22億元，同比增長520.45%，原因是「子公司銷售大宗商品收入增加」。與此同時，東方證券一季度其他業務成本同比增長781.23%，原因則是「子公司銷售大宗商品成本增加」。

基本每股收益： 西南證券增長10倍

今年一季度，華泰證券、國泰君安證券、中信證券、廣發證券基本每股收益超過0.2元/股。西南證券一季度基本每股收益0.05元，較2017年一季度的0.0042元，增長了1090.48%。

賺錢能力(ROE)：華泰最強

今年一季度，華泰證券加權平均凈資產收益率2.16%，增加0.6個百分點，位居30家A股上市券商首位。國泰君安證券、廣發證券、中信證券、華西證券緊隨其後。

而從近兩年加權平均凈資產收益率看，廣發證券、中信建投證券、浙商證券、國泰君安證券均超過9%。華泰證券賺錢能力最強，去年加權平均凈資產收益率10.56%。

總資產：華安、華西、山西、東興增幅逾一成

截至今年3月末，僅中信證券和海通證券這兩家券商總資產超過5000億元。較2017年底，華安證券、華西證券、山西證券及東興證券一季度末總資產增幅逾一成。

2017年末，國內證券行業總資產累計達6.14萬億元，同比增長6.04%。

(來源：券商中國)

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