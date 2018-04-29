NBA／生死戰驚險淘汰公鹿塞爾提克挺進下一輪

塞爾提克今 (29) 日在主場對決公鹿，上半場戰局相當膠著，塞爾提克在第 3 節靠著中鋒 Al Horford 連拿 8 分的神勇表現，瞬間將比分給拉開，最終以 112:96 帶走勝利，系列賽也以 4-3 晉級，下一輪將碰上 76 人。

在一戰定生死的搶七，兩隊從首節開打後就一路緊咬，「綠衫軍」靠著中鋒 Aron Baynes 在該節尾段的好表現，取得雙位數的領先；不過公鹿在第 2 節開打後展開強力反撲，靠著控衛 Eric Bledsoe 的上籃，一度追到只剩下 2 分差，不過上半場結束時，塞爾提克仍取得 8 分領先。

第 3 節雙方易籃再戰，公鹿射手 Khris Middleton 以及 Bledsoe 連續在外圍開火，眼看就要將比分追平，但 Horford 此時跳了出來，連續在籃下逞凶，幫助球隊再次建立起 16 分的優勢。

末節公鹿仍舊不放棄，Middleton 神準的表現又讓球隊看到一線生機，不過綠軍的防守固若金湯，不給對方任何機會，最終就以 112:96 拿下晉級的門票。

公鹿頭號球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo，這一場遭到對手的針對性佈防，全場 17 投僅 7 中、拿下 22 分，而上半場表現出色的 Bledsoe，下半場也遭到封鎖，雖然 Middleton 轟下全場最高的 32 分，但還是難敵對手的多點開花。

塞爾提克此役 Horford 和 Terry Rozier 都拿下 26 分，並列全隊最多，「超級新秀」Jayson Tatum 也有 20 分，全隊整體命中率高達 53.6%，多達 10 名球員有得分的進帳，優異的團隊戰力是他們獲勝的關鍵。

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