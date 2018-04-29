吳茂昆強調兼職違法「管中閔不能再選台大校長」

教育部 27 日駁回管中閔當選台大校長的遴選結果，確定「拔管」，教育部長吳茂昆昨（28）日晚間強調，管中閔在台灣大哥大兼職違法，諮詢小組已提出管中閔不能再參選的法律意見，相關法律見解，「相信遴選委員會已經看到，也會尊重」。

吳茂昆透過幕僚單位轉達文字說明時表示，本於大學自治精神，台大遴選委員會應該依其權責審議候選人的資格。另一方面，根據諮詢小組意見，明確指出管中閔在台灣大哥大的兼職違法，顯示遴選委員會沒有詳細檢視候選人資格，違背了自訂的規範，背離學術誠信準則。

吳茂昆指出，至於管中閔是否再參選，還是要回到遴選委員會，經實質審查後決定。但從教育部諮詢專業小組的法律意見書中，已經提出管中閔不能選的法律意見，相關法律見解，「相信遴選委員會已經看到，也會尊重」。

教育部 27 日提供一份諮詢小組的法律研析意見供媒體參考，其中結論明確指出，台大校長有重大公共利益性質。管中閔違法兼職在前，又未揭露與遴選委員間的利害關係在後，「應非能勝任立於執牛耳地位之台大校長」，具體主張台大應重新辦理遴選程序，且管中閔違法事證明確，依法不得再參加遴選。不過，教育部次長林騰蛟在記者會上及後續受訪時表示，教育部並未完全採納諮詢小組這份法律研析意見，校長候選人的資格應由遴選委員會認定，如果認為符合資格，就能和其他候選人一同參與後續的遴選程序。

此外，為表達對教育部強勢「拔管」的不滿，多名台大師生 28 日在臉書發起「還我校長黃絲帶的關懷」活動，並於晚間 10 時在台大精神象徵「傅鐘」前集結繫上黃絲帶，並擬於下月四日發起遊行活動。清華大學教授也發出召集令，將於今日下午於人社、生科、原科三院中間的三角地帶「大家一起來綁黃絲帶」，盼望大家不要對此噤聲，否則校園從此不再自主，「多少台灣先輩（包含早期創立民進黨的賢達）以血淚掙來的天賦人權，將被今日在位的政客們敗盡」。

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