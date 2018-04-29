OPPO搶攻印度市場推低價手機宣戰小米

日前，智慧手機大廠小米（ Xiao Mi ）宣布赴印度投資設廠， OPPO 隨即於今（ 28 ）日傳出，開啟印度印刷電路板廠（ PCB ）的消息，並將推出旗下子品牌。近年小米手機已成為印度第 2 大智能手機製造商， OPPO 此舉被視為與小米相爭印度市場。

市場消息指出， OPPO 的新工廠具有 5000 萬部手機產能和 PCB 組裝能力，其中部分產能將用於此一子品牌，該子品牌預計於下（ 5 ）月發布。

OPPO 的新子牌也將於電商市場銷售，該品牌定價為 1 萬至 1.5 萬盧比（約合台幣 4000 - 7000 元）。針對印度市場，此價位手機具有良好市占率，且不斷增長。據市場研究公司 Counterpoint Research 調查指出，截至 3 月份，OPPO 是印度智能手機市場第 3 大銷售商，市占為 5.6 %。新品牌首席產品官李樂維（ Levi Lee ，譯音）：「在過去 6 個月，經調查發現，年輕消費者實際上更喜歡外型美觀、價格便宜、質量可靠、性能優異的手機」。

過去企業也曾前仆後繼在印度推出中低價品牌，但並未成功。其中包括印度手機制造商 Micromax 為電商市場推出的智能手機品牌 Yu ，最後不敵中國大陸手機品牌入侵而敗下陣來。

據來自 Counterpoint Technology Market Research 的調查顯示，中國大陸品牌在印度智能手機市佔率達 57% ，創下歷史新高，其中小米就搶下 31% 。而 OPPO 推出的經營與促銷策略將有助於成本縮減，以達更好的銷售成績。同時，小米也憑借旗下小米之家和當地電信方案擴展市場。

據 CyberMedia Research 市調發現，印度消費者也在做「消費升級」。 2017 年所售手機中，價格在 1 萬盧比至 2 萬盧比（約合台幣 4000 - 7000 元）的占 38% ，而在 2016 年銷售的手機中，這個價位區間僅占 24% ，顯見市場成長之快。

OPPO 表示，使用自己在當地的工廠和生產線生產新品牌手機，將有助於品質控管，並向目標客戶提供設計更好的產品。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』