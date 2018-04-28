〈報稅看這裡〉掌握今年綜所稅四大新規定 留意9常見申報錯誤

5 月報稅季即將登常，今年報稅有四大新規定，包括免稅額調整及退職所得定額免稅調整、租賃收入、基本生活費不課稅、綜合所得稅聲明事項表，此四大新規定中，除免稅額、退職所得隨物價漲幅連動調整外，屬基本生活費用不課稅最明顯受益。

安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師林志翔指出，今年度報稅僅有免稅額調整變動，一般個人由 8.5 萬元調高為 8.8 萬元，滿 70 歲以上者由 12.75 萬元調高為 13.2 萬元。

另有關租賃所得，新增「公益出租人」，即每屋每月租金收入免稅額度以不超過 1 萬元為限；住宅出租期間之租金所得，如未能提具確實證據者，可依租金收入 60% 計算。

此外，依納保法規定，維持基本生活所需之費用不課稅，即申報戶家庭成員人數乘以每人基本生活所需費用 16.6 萬元不課稅；規定有應揭露事項者，應將事實及金額另填報「綜合所得稅聲明事項表」並檢附相關證明文件，一併申報。

財政部臺北國稅局表示，5 月為綜所稅結算申報期間，民眾經常因不熟悉法令或一時疏忽，而有漏報所得或虛列免稅額等情形，國稅局除了會發單補徵外，達處罰標準還會裁處罰鍰，因此，國稅局整理包括配偶及扶養親屬、所得、扣除額相關等民眾最常見 9 大報稅錯誤類型。

一、納稅義務人列報新婚配偶免稅額時，應注意婚姻關係存續是以「登記年度」為準，於該課稅年度內須已辦理結婚登記，始得列報。又列報扶養其他親屬時，應先行證明該親屬的父母 (即先順序扶養義務人) 無所得、財產資力，有因負擔扶養義務而不能維持自己生活之情事，且合於「互負扶養義務」及「同居一家」的家長家屬關係。

安永聯合會計師事務所稅務服務部協理陳人理表示，夫妻雖因分居無法取得相關資訊，依規定仍應合併申報，惟需在申報書上註明配偶姓名、身分證字號，並註明已分居。

二、納稅義務人於課稅年度所支付醫藥及生育費，必須是針對身體病痛接受治療而支付的費用，醫美整形、坐月子支出費用都不屬之，且為付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確的醫院，才得列報扣除，非健保特約醫療院所出具之上開費用收據，不得列報。

三、安太歲、點光明燈、寫牌位之費用，非屬捐贈性質，不得於報稅時列舉扣除。

四、列報保險費扣除額，必須是納稅義務人、配偶或受扶養「直系」親屬人身保險費，且其要保人與納稅義務人同一申報戶，始得列報扣除，並以每人 (被保險人) 每年扣除數額以 24000 元為限，全民健康保險的保險費則可另計。

五、列報購屋借款利息扣除額，應注意不動產須為納稅義務人、配偶或受扶養親屬名義登記所有，因購屋目的而借款，納稅義務人、配偶或受扶養親屬中至少有一人於課稅年度在該地址辦竣戶籍登記，且以一屋為限。

六、納稅義務人未辦理結算申報，或未採列舉扣除額並經稽徵機關視為選定適用標準扣除額者，於稽徵機關核定後，即不得要求變更適用列舉扣除額。

七、納稅義務人如在課稅年度有財產交易所得，應主動蒐集相關買賣契約、單據，依法核實申報。

八、稽徵機關有提供查調所得服務的所得類別，以扣繳義務人於同年彙報稽徵機關的各類所得扣繳暨免扣繳憑單、股利憑單等為範圍，納稅義務人應就查詢、下載所得資料，與申報內容盡審查核對的責任，若因查調所得遭刪除而產生漏報，或漏報非查調服務範圍的所得，仍應補稅處罰。

九、納稅義務人如果利用綜所稅電子結算申報繳稅系統辦理申報作業時，選擇轉帳扣款繳稅後，記得執行「申報資料上傳」動作，待系統出現「上傳申報成功」之訊息畫面，才算完成申報程序。為保險起見，納稅義務人亦可於上傳申報後，上網查詢確認申報結果。

此外，陳人理表示，最常見漏報所得的情況，多因沒收到扣繳憑單、股利憑單等而漏報，或漏報租賃所得、財產交易所得等無扣繳憑單的所得。而到大陸工作者，則需留意大陸來源所得非海外所得，於大陸地區提供勞務的報酬應併入綜所稅申報，在大陸繳納之所得稅則可試算、適用可扣抵稅額。