中遠海能(01138-HK)首季轉蝕8488萬人民幣

中遠海能(01138-HK)公布，截止於2018年3月31日之三個月歸屬於上市公司股東的淨虧損8488.4萬元(人民幣.下同)(2017年度同期盈利1.146億元)，基本每股虧損0.0211元。營業收入24.01億元，同比降9.87%。集團實現EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)為5.77億元，同比降低58.5%，低於同期市場收益水平降幅。
報告期內，國際油運市場雖然呈現老舊運力加速拆解、運力供給增速大幅回落且低於運力需求增速的情況，但因前期大量新增運力尚需時間消化等因素，市場運價持續在低位徘徊，VLCC船型中東－中國(TD3C)航線平均運價為WS41.04，與去年同期同口徑相比降低29.4%；國際原油價格持續高企，燃料油價格(新加坡IFO380)平均為377美元╱噸，同比提高18.2%。受運價下跌和油價上漲雙重因素影響，報告期內國際原油運輸市場主要船型日收益降至同期歷史低位，VLCC船型中東－中國(TD3C)航線平均日收益僅為8,147美元╱天，比去年同期中東－遠東(TD3)航線日收益水平降低73.8%；其他船型主要航線日收益同比降低60%至70%。
2017年下半年以來，全球老舊油輪拆解大幅提速，2018年起拆解速度更加驚人。據Clarksons統計，報告期內萬噸以上油輪共拆解58艘，794萬載重噸，為1982年以來季度拆解運力的峰值，其中，VLCC拆解量為17艘，與2015至2017年三年VLCC拆解總數持平。從對歷史數據的統計分析看，當前國際油運市場已呈現拆船數量上升、拆船船齡下降，即期市場收益低於短期期租、更低於長期期租，大小船型收益水平接近甚至倒掛等週期底部特徵。報告期內船舶資產價格呈現上升趨勢，Clarksons統計數據顯示2018年3月VLCC新船造價為8,450萬美元╱艘，較2017年12月的8,100萬美元╱艘提高了4.3%。
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