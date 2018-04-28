民生銀行(01988-HK)首季多賺逾5% 不良貸款率持平於1.71%

民生銀行(01988-HK)公布，截至2018年03月31日止第一季盈利149.42億元(人民幣.下同)，按年升5.23%。營業收入367.48億元，按年1.36%，基本每股收益0.41元。期內，利息淨收入跌23.9%至157.4億元，而撇除新金融工具有關會計準則今年起實施帶來的影響，利息淨收入則升7%。

至3月底，不良貸款餘額496.5億元，較去年底升3.7%，不良貸款率持平於1.71%。民生銀行核心一級及一級資本充足率分別升至8.61%及8.86%，資本充足率則微跌至11.98%。

業務結構持續調整和優化，截至報告期末，公司民企一般貸款餘額6509.65億元，比上年末增長46.48億元；小微貸款餘額3,832.81億元，比上年末增長241.34億元，其中抵質押類貸款佔比達78.95%，比上年末上升3.31個百分點。持續推進精細化財富管理，截至報告期末，管理個人財富資產規模15,415.52億元，比上年末增長1,051.92億元；管理私人銀行金融資產規模3,238.01億元，比上年末增長169.22億元。發債業務市場排名有所上升，截至報告期末，公司發債規模達到815.47億元。託管業務規模突破8萬億，達到80,613.89億元，比上年末增長3,217.37億元。

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