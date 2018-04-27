華冠投顧 謝宗霖 分析師

要彈了，2208 台船、4803VHQ、8091 翔名、6449 鈺邦、6153 嘉聯益

昨日我們談到，今日是週五，早盤也許仍會延續今天的跌勢，但近中午，就可觀察是否會和 4/25 一樣，雖說美股大漲，變成開高下壓，但中午過後，盤勢結果是大同小異的，很多股在今天洗刷很大，融資沒信心的浮額，早盤應該都出了，官股在這幾日連續買超，指數應有機會彈，但重點還是強弱股分道揚鑣。

2208 台船，早盤殺到快跌停，終場變上漲 2.5%，下週就解除分盤，可觀察是否能再站回月線；4803VHQ 的走勢，跟本完全和大盤沒有關係，有被影響，但整體是在漲自己的，公司已表示接單接到明年中去了，整理過程中連十日線都沒跌破，算是走勢極強；8091 翔名、6449 鈺邦、6153 嘉聯益這三檔，目前都有均線糾結的現象，且投信青睞，投信買一個趨勢及價值，趨勢及價值也許不是馬上發動，但一發動，往往一個波段。

融資停損壓力今日已是第三天，接下來的應有機會回穩，重複一次，年線的地方以中長線來看，會是相對安全的，好股震盪難免，祝大家休假愉快，下週操作順利。

作者: 華冠投顧 謝宗霖分析師

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