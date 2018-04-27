【豐銀投顧】乖離過大 自然反彈

◆盤勢分析

這幾天盤勢不斷在修正，筆者認為融資的減少雖然要夠多，但更重要的是成交量應該要縮下來。因為要斷去空方的方向必須先斷掉空方的速度，而要斷去空方的速度則要先斷去空方的量能。只要成交量大幅度的減少，再搭配 5 日線與月線的乖離過大之時，就是買點。本週出現過二次，靠的不是放空，而是利用乖離過大的原理，搶進多單進場，今日 5 日線與月線乖離已達 250 點了，而 k 線也已經走平，下週台股應該有機會展開大反彈，投資人應注意不要再看空了。

本波台股為何如此弱勢？新台幣為何一直走弱？難道台灣的經濟真的不行？還是真的是因為美國公債殖利率不斷上升所致？首先，台股的體質並不差，台積電身為台股的第一權值大股，其晶圓代工技術在全世界數一數二，不會的為中興甚至將來華為被處罰而馬上倒地，當然震盪會有，但不會因此走空。而美元為何強勢？台幣弱勢？公債殖利率又為何上揚？其實與美國公債銷售量變差有關，公債銷售變差價格下跌、殖利率上升，當然連帶著帶動美元起漲。國際資金嗅到這個趨勢，當然先回去美國賺一趟再說，如此而已。債券利息上升，殖利率上升，不代表市場的資金一定會不足，也就是不會有流動性萎縮的問題，股市只是修正，並不是反轉。市場還有人信誓旦旦的說這是「明斯基時刻」，實在差太遠了！試想，不到 2000 億的融資，要如何大崩盤？

目前台股乃然處在負乖離過大的背景之中，而成交量也在今天極度萎縮，加上新台幣已經止貶回升以及外資賣超減少，筆者認為已接近整理尾聲，未來只要融資再做適度的縮減，大盤脫離這一陣子的泥沼並不是不可能。本週我們期貨獲利超過 200 點，下週極有機會獲利更大，請不要錯過，祝大家週末愉快！

豐銀投顧 李世新 分析師