【大行報告】美銀美林：長建(01038-HK)併購推動經常性盈利增長 評級買入

美銀美林發表研報指，長江基建(01038-HK)日前公布向雲浮市創東化工收購一家水泥粉磨廠及三個碼頭泊位設施，總代價1.8億元人民币，以加強旗下青洲英坭生産業務之垂直整合設施。考慮到該批資産内部收益率(IRR)料達15%，100%以内部資金支付，及料今年第三季可完成收購，該行上調集團2018至2019年每股盈測0.1%至0.2%，分别低于市場預期0.8%及1.1%，維持目标價81元及投資評級「買入」。
該行預期，長建將在全球收購更多基建項目，以于已發展國家産生穩定回報，料可推動經常性盈利增長。撇除進一步收購，該行估計，集團2018年每股盈利將可增加14%，因來自澳洲DUET/歐洲lsta/加拿大RHC項目的全年貢獻，以及今年英鎊兌港元升值7.6%。此外，該行相信，長實集團(01113-HK)及電能實業(00006-HK)派發特别息可支持長建具規模的收購項目。
截至發稿，長江基建股價微升0.24%，報61.95元，成交64.18萬股，涉資3971.17萬元。
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