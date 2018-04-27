李嘉誠退休前再投資 4473萬入股加拿大醫療公司

長和系主席李嘉誠退休前又有新投資動作，斥資約 732 萬加元 (4473 萬港元) 入股加拿大科技醫療上市公司 Wellness Lifestyles。

香港《文匯報》報導，Wellness Lifestyles 宣佈，雙方已簽訂協議，透過私人配股方式向李嘉誠出售 2217 萬股，每股作價 0.33 加元，較公司過去 10 日平均溢價 3%。

Wellness Lifestyles 創始人兼主席 Hamed Shahbazi 這次也跟李嘉誠共同入股，佔 182 萬加元。

Wellness 表示，這次發行股份所得款項淨額擬用於進一步整合醫療設施及整合增值技術。

李嘉誠透過維港投資於過去 10 年已投資了不少創新公司，包括 Facebook、Spotify、DeepMind、Siri、Impossible Foods、Chromadex 及 Modern Meadow。

在多倫多證券交易所 (TSX) 上市的 Wellness Lifestyle，目前市值約 2000 萬加拿大元 (約 1.22 億港元)，該公司在英屬哥倫比亞省 (Province of British Columbia) 擁有醫療設備中心，共有超過 34 個全科醫生，每年服務超過 24 萬病人。

另外，長和 (0001-HK) 與 Emirates Telecommunications Group Company PJSC 簽訂最終協議，合併雙方分別於斯里蘭卡的流動電訊業務 Hutchison Telecommunications Lanka (Private) Limited 及 Etisalat Lanka (Private) Limited。

Hutch Lanka 和 ESL 的業務合併將有利雙方為斯里蘭卡客戶提供更佳服務。這次合併是 Etisalat 集團明言提升其投資組合策略的一步，合併完成後，長和集團將持有合併公司的控制性股權。據悉，長和將佔合併後公司的 85% 股權，Etisalat 集團則持 15% 股權。

合併須待多項先決條件達成後方可作實，其中包括取得斯里蘭卡的競爭及監管機構批准。