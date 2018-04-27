李克強見趙小蘭：貿易戰沒贏家 坐下談判才能尋解藥

中國國務院總理李克強昨 (26) 日會見來華訪問的美國運輸部長趙小蘭，中方重視美方表示希望通過對話溝通，以化解貿易摩擦，中方談判的大門是敞開的。

來華出席中美交通論壇的趙小蘭是在中美貿易戰爆發後，首名來華訪問的美國內閣部長。據香港《明報》援引央視報導，國務院總理李克強昨日在北京會見趙小蘭時表示，中美發展穩定健康的關係符合雙方利益，也是國際社會所期待。

李克強說，中美經貿合作本質上是互利共贏的，貿易衝突沒有贏家，坐下來對話談判才能找到解決辦法。中方重視美方表示希望通過對話溝通，以化解貿易摩擦，中方談判的大門是敞開的。

趙小蘭表示，當前中美關係處於發展的重要階段，希望雙方就經貿問題的磋商取得積極成果，期待同中方加強各領域務實合作。

汽車貿易及相關技術是中美貿易的熱門話題之一，李克強說，中方願同美方紮實推進在交通運輸包括自動駕駛等領域的務實合作。

趙小蘭亦表示，兩國在交通論壇上就安全保障、基礎設施、自動駕駛等新技術展開深入交流。

彭博社昨日報導，國務院正考慮將進口汽車關稅的稅率，由目前的 25% 大削一半，降至 10% 或 15%，最快可能在下個月宣布。

此外，美國家經濟委員會主任庫德洛 (Larry Kudlow) 昨日在接受美國 CNBC 電視台訪問時證實，他即將隨財長梅努欽訪問中國，他期待訪問有積極成果。