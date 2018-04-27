這是美德避免貿易戰最後的機會：梅克爾今日訪美

5 月 1 日，美國對歐盟、澳洲、加拿大、墨西哥、阿根廷、韓國和巴西等國家及地區的鋼鋁關稅臨時豁免將會過期。

歐盟官員預計，豁免期過後，美國將繼續對法國、德國以及尚未完全脫歐的英國等歐盟國家徵收高額鋼鋁關稅。他們表示，此舉將引發歐盟對摩托車、牛仔褲和波本威士忌等美國產品徵收報復性關稅。

緊隨法國總統馬克宏的腳步，德國總理梅克爾周五前往華盛頓，與美國總統川普進行會晤。《華爾街日報》分析認為，美國和歐盟能否避免多年來最大的一次貿易衝突，成敗在此一舉。

梅克爾將與川普聚焦兩大議題：一是川普關稅大棒引發的貿易問題；二是歐盟堅定支持、美國卻威脅退出的伊朗核協議。

有德國官員稱，對川普政府在關稅問題上的具體態度並不樂觀。事實上，歐盟在尋求臨時關稅豁免時，就曾碰到重重難關。

華爾街見聞此前曾介紹，當時美國曾向歐盟開出條件，要求歐盟對美出口鋼鐵維持在 2017 年水平，並要歐盟承諾對中國「鋼鐵傾銷」採取措施，以及承諾同美國在更多貿易議題上進行合作。

而美國在「豪爽」地予以多個國家鋼鋁進口關稅臨時豁免後，白宮曾表示，將密切監測受豁免國家的進口情況，並酌情規定配額，以限制這些銷售。

目前來看，唯一取得永久性關稅豁免的韓國，則在貿易問題上作出了較大的讓步。韓美 6 年前簽署的雙邊貿易協定有了一定調整，韓國從美國進口汽車的配額將增加一倍，美國對韓皮卡關稅延長 20 年。於此同時，韓國的永久豁免權仍需受美國進口配額限制。

歐盟官員稱，美國商務部長羅斯與歐盟貿易委員 Cecilia Malmström 已進行數次談話，試圖達成協議避免關稅，但目前仍無明顯進展。

《華爾街日報》認為，若川普決定向歐洲徵收關稅，政府將面臨幾大問題：使用進口金屬的國內產業怨聲載道，國防官員提出質疑，支持與歐洲結盟的立法者將對政府施壓，同時還需警惕報復性措施。

上述媒體援引歐盟發言人 Mina Andreeva 稱，歐盟的首要任務是進行高級別對話以確保得到永久的關稅豁免權。但她也直言，如有必要，歐盟也做好了準備。

根據最初的報復性計劃，歐盟將對美國出口的 28 億歐元（約合 34 億美元）商品加征 25% 的關稅。與美國 2017 年向歐盟出口商品總額 2840 億美元相比，這個數字僅僅是九牛一毛。

德國官員稱，願意尋求達成一項小型貿易協議或工業關稅協議，來解決貿易爭端。協議內容包括歐盟降低對美國汽車、汽車部件、藥品和農產品等商品的關稅，並支持美國對中國的「不公平貿易行為」採取措施。

『新聞來源／華爾街見聞』