俄羅斯外長見了金正恩 還回答記者11個問題

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-14 06:00

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應北韓外務省邀請，俄羅斯外長拉夫羅夫上周五（11 日）晚抵達元山葛麻機場，上周六北韓勞動黨總書記、國務委員長金正恩會見拉夫羅夫，當天拉夫羅夫與北韓外務相崔善姬舉行第二輪外長級戰略對話。

金正恩會見拉夫羅夫。（圖：俄羅斯外交部）

俄羅斯外交部表示，拉夫羅夫對金正恩說，此次兩國外長級戰略對話持續 3 個多小時，討論具「實質性，重點突出，且富有成效」。雙方全面地討論雙邊議題，包括定於今年底舉行的下一次兩國政府間貿易、經濟、科學和技術合作委員會會議的準備工作，以及與文化和人道主義合作有關的議題。

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拉夫羅夫在對話結束後，就兩國關係等回答記者 11 個問題，主要包括：

問：兩國領導人何時將再會見？

答：俄羅斯總統普丁和金正恩保持接觸，經常交流訊息。下次交流的時機將由兩位領導人決定。時間和地點將由他們直接商定。

問：兩國關係發展如何？

答：俄羅斯與北韓在 2024 年 6 月簽署《全面戰略夥伴關係條約》，在經貿、人文等領域的合作取得積極進展。雙方還將恢復海上航線，積極推動旅遊業發展。

問：北韓士兵對俄軍收復庫斯克州作出貢獻，是否會參與其他地區作戰？

答：這是金正恩提議，俄方予以響應，我方沒有理由拒絕這種展現團結的舉動。北韓自主決定《全面戰略夥伴關係條約》的落實形式。

問：如何看待朝鮮半島問題？

答：雙方均認為，朝鮮半島問題懸而未決，對東北亞局勢和各國平等互利合作造成負面影響。域外勢力試圖在亞太組建狹隘集團聯盟，並推進北約（NATO）基礎設施建設，這種做法具危險性。

問：如何看待「志願聯盟」組建多國部隊保衛烏克蘭？