【港股解碼】張裕葡萄酒：今朝有酒今朝醉

張裕解百納在中國已經家喻戶曉，但是張裕的歷史實際上還可以再往前追溯。1892年，愛國華僑實業家張弼士投資300萬兩白銀創辦了“張裕釀酒公司”，這是張裕集團的前身，也是當時中國第一個工業化生產葡萄酒的廠家。

1931年前後，張裕公司釀造出了一種全新口味的葡萄酒，時任張裕總經理的徐望之先生從張裕創始人張弼士宣導的“中西融合”、“攜海納百川”的經營理念得到靈感，將它命名為“解百納”，這才有了今日的“張裕解百納”。

從成立至今，張裕已經有了百年歷史。這100多年來，當中國葡萄酒市場享受輝煌，或是面臨困境的時候，張裕一直都在其中，他是參與者，也是歷史的見證者。

張裕：2017的好消息

2018年4月23日，張裕發佈了其2017年年報。根據年報顯示，在2017全年，張裕錄得營業收入49.33億元人民幣，相比2016年全年同比增長4.56%；錄得歸屬於上市公司股東的淨利潤10.32億元，相比2016年全年同比增長5.01%；錄得扣非淨利潤9.86億元，相比2016年全年增長4.71%。同時，受財報喜訊的影響，張裕的股價也在4月23日上漲了3.16%。

張裕股價走勢圖（4月23日分時圖）

來源：通達信

這對張裕來說實在是一個好消息。2011年前後，中國國產葡萄酒市場與進口葡萄酒市場比翼齊飛，繁榮了中國的葡萄酒市場。同年，張裕以60.3億元的營業總收入，42.3億元的毛利潤和18.4億元的扣非淨利潤，達到了多年來的發展峰值。但是自2011年後，張裕在營業總收入、毛利潤、扣非淨利潤等多個方面，均出現了不同程度的下滑。

因此，2017年營收與扣非淨利潤的上漲，對張裕來說實在是一個好消息。這一趨勢在2016年已經顯現出來，彼時，張裕的營業收入相比2015年取得了1.46%的上漲，但是歸屬於股東的淨利潤和扣非淨利潤卻處於下降狀態。在2017年，各個方面的上漲情況象徵了張裕的新的發展態勢，或許，這也是目前略顯疲軟的中國葡萄酒市場將要迎來的轉機。

葡萄酒市場：是否有轉機？

中國古人素愛飲酒，“曲水流觴，橫槊賦詩”更是被傳為佳話，王羲之更是乘興而書，寫下《蘭亭序集》，被稱為“天下第一行書”只是，這時候在古人中流行的酒是“紹興黃酒”。葡萄酒在中國的傳入往往與“西域”聯繫在一起，被賦予一種異域的美感，清冷卻豔麗的氣質。

“葡萄美酒夜光杯，欲飲琵琶馬上催，醉臥沙場君莫笑，古來征戰幾人回”中，葡萄酒代表的帶著點悲涼的豪情，帶著點蕭瑟的壯志，在如今已近被“高端”、“品味”、“優雅”等詞語取代。

在漫長的發展過程之中，從古代到現代，從邊疆到內陸，葡萄酒的語義在中國不斷發生著變化，這一舶來品不斷融入我們的生活，融合、裂變、新生。不知從何時開始，中國也開始生產本土的葡萄酒，只是中國的葡萄酒市場，始終處在進口葡萄酒與國產葡萄酒的博弈之中，這種博弈需要達到一定程度的平衡，雙方才能共同健康的發展。

2017年，受我國經濟增速放緩影響，國內葡萄酒行業總體較為平穩，葡萄酒需求保持了小幅增長的勢頭，但進口酒對中國葡萄酒市場的衝擊愈演愈烈，國產葡萄酒品牌整體疲軟。同時，由於國內外釀酒葡萄原料減產明顯，葡萄原酒價格出現較大幅度上漲，更給國內的葡萄酒企業提出了挑戰，張裕葡萄酒與白蘭地的配成酒成本均相比2016年出現了不同程度的上漲。

張裕營業成本構成（2016-2017）

來源：深圳證券交易所

更進一步，基於環保治理因素，包裝材料成本持續走高，張裕的配成酒成本雖然上漲，但是在總成本的比重之中卻是下降的，反倒是包裝材料與製造費用在成本金額與占比兩個方面都出現了上漲；最後，隨著投資專案逐步投產，固定資產折舊也逐步增加，綜合以上因素，張裕今年的營業成本總體相比去年上漲了6.08%，這也從側面說明了張裕今年營收與扣非淨利潤上漲的不易。

最後，從長遠來看，隨著國人收入水準不斷提高，越來越多的消費者將追求健康、時尚的生活方式，人們會更加青睞與消費潮流高度契合的葡萄酒，從而持續不斷地擴大對優質葡萄酒的需求，這決定了我國葡萄酒行業具有巨大的市場發展潛力。或許，2017年張裕的轉變就是一個信號。

■ 作者｜施琳慧

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