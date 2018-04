港交所最新權益消息顯示,廣發証券(01776-HK)遭富邦金控(Fubon Financial Holding Co., Ltd. )于4月24日在場内以每股均價14.1316港元抛售85.46萬股,涉資約1207.7萬港元,減持後,富邦金控最新持股數目為8455.51萬股,比例由5.02%降至4.97%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)