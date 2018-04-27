統計局解讀：工業經濟穩中向好的格局沒有改變

統計局網站消息，國家統計局工業司何平博士解讀2018年1-3月份工業企業利潤數據表示，國家統計局4月27日發布的工業企業財務數據顯示，2018年1-3月份，全國規模以上工業企業利潤同比增長11.6%，繼續保持兩位數較快增長，利潤結構有所優化，企業效益持續改善，工業經濟穩中向好的格局沒有改變。

一是盈利能力增強，制造業比重上升。1-3月份，規模以上工業企業主營業務收入利潤率為6.18%，同比提高0.11個百分點。1-3月份，在全部規模以上工業企業利潤總額中，制造業的比重為83.9%，比1-2月份上升0.3個百分點;采礦業的比重為8.9%，比1-2月份下降0.2個百分點。據測算，1-3月份，工業戰略性新興産業利潤增長10.7%，保持較快增長勢頭。

二是成本下降，杠杆率降低。1-3月份，規模以上工業企業每百元主營業務收入中的成本費用為92.61元，同比下降0.13元;其中，每百元主營業務收入中的成本為84.33元，同比下降0.18元。3月末，規模以上工業企業資産負債率為56.4%，同比降低0.8個百分點。其中，國有控股企業資産負債率為59.5%，同比降低1.5個百分點。

三是産成品、應收賬款周轉加快。3月末，規模以上工業企業産成品存貨周轉天數為16.8天，同比減少0.1天;應收賬款平均回收期為45.3天，同比減少0.1天。

3月份，規模以上工業企業利潤同比增長3.1%，增速比1-2月份明顯回落13個百分點，主要受以下因素影響。一是春節延後的影響。2018年春節假期在2月中下旬，元宵節在3月2日，部分企業尚未複工，實際生産經營天數比上年同期有所減少。受此影響，規模以上工業增加值和主營業務收入增速均有所回落。二是工業産品價格漲幅回落。3月份，工業生産者出廠價格同比上漲3.1%，漲幅比1-2月份回落0.9個百分點;工業生産者購進價格同比上漲3.7%，漲幅比1-2月份回落1.1個百分點。初步測算，因價格變動，利潤同比增加約624.6億元，對利潤增速的拉動作用為10.9個百分點，比1-2月份下降5.9個百分點，明顯減弱。三是匯兌損失等使財務費用增加。上年末以來，因匯兌損失、利息淨支出增加等原因，企業財務費用增長有所加快。3月份，規模以上工業企業財務費用同比增長15.1%，增速比1-2月份、上年全年分别加快2.8個、8.6個百分點。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)