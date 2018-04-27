【IPO追蹤】騰訊(00700-HK)概念股 勝圖娛樂申上市

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荷李活電影製片公司勝圖娛樂(STX)向聯交所申請主板上市。勝圖由TPG、電影製作人Robert Simonds創辦，連同弘毅投資三大主要股東合計持有上市前約76%股權。電訊盈科(00008-HK)、騰訊(00700-HK)去年參與公司C輪融資，最新一輪融資的對應估值15億美元(約117億港元)。早前有傳勝圖娛樂集資額或達5億美元(約39億港元)。高盛及摩通為其保薦人。 勝圖娛樂在上市文件形容，公司提供一站式電影製作、營銷、擁有及發行電影內容，主攻製作費2000萬至8000萬美元的「模型電影」，近年作品包括成龍出演的中美合作拍攝動作片《英倫對決》、《莫莉遊戲》和《萬惡金錢》。 勝圖娛樂是未有盈利的新股，截至去年9月底止財政年度，收入達2.02億美元(約15.8億港元)，按年增9.4%；期內虧損4.09億美元(約31.9億港元)，按年多蝕約1.36億美元。勝圖解釋，由於公司仍屬早期階段，加上大型電影需要龐大的前期投資，故錄得虧損。該公司預期，若每年有12至15套模型電影及有龐大上映電影片庫，盈利及現金流量差距將會正常化。