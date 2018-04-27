

◆盤勢分析

1. 美國 3 月耐久財訂單上升 2.6%，預估為上升 1.6%。上週初次申請失業金人數為 20.9 萬人，低於預估的 23 萬人。歐洲央行總裁德拉吉表示歐元區經濟的強勢，持續支? 了央行的信心。臉書公布第一季獲利與營收優於預期，股價大漲 9.1%。Advanced Micro Devices(AMD) 亦公布獲利高於預期，其股價大漲約 14%。已公布財報的 S&P 500 企業中，80% 獲利優於預期。週四美股上漲，漲幅介於 0.99 至 2.09％，美股四大指數短期震盪整理。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上攻量大於 20 日均量較有助於築底後反彈。

（2）均線：支撐為 10,300-10,400 點，壓力為年線至半年線。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值位處超賣區，短線有機會反彈。

3. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩 10,400 點並站回年線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，選股方向可留意半導體、被動元件、工業 4.0、車用、生技、原物料、 台幣貶值受惠股、高殖利率、金融等。

4. 被動元件龍頭 2327 國巨昨（26）日宣布將於今天停牌，市場揣測將宣布併購案。市場點名，可能再次發動對大毅的非合意併購；也傳出可能將併購標的延伸至海外，包括日商太陽誘電、美商 KEMET 等都可能是遭收購對象。被動元件今年整體價格趨勢仍向上。

5. 高速傳輸介面晶片廠譜瑞 - KY（4966）昨（26）日公布第 1 季財報，營收和獲利雖受淡季影響而下滑，但每股稅後純益 5.3 元，為歷年同期最高。譜瑞預估，本季將略受其他零組件缺貨影響，單季營收季減 6.4% 至季增 2.3%。譜瑞 - KY 短線上檔壓力先看年線附近。

6. 旺宏（2337）昨（26）日舉行線上法說會，公布首季稅後純益 18.82 億元，雖受淡季影響而季減 27%，但較去年同期大增 8.3 倍，每股純益 1.06 元，為歷年同期最佳。第 2 季為傳統淡季，但仍看好價格可望持穩，預期淡季業績僅會較上季微幅下滑，且高密度容量快閃記憶體晶片仍將供不應求。旺宏短線上檔壓力先看月線附近。

7. 大陸通訊設備製造與手機大廠華為因涉入伊朗制裁案，正遭到美國司法部調查。陸媒昨（26）日點名 50 家華為全球主要供應商，其中不乏國際知名大廠，具台灣背景的富士康、2454 聯發科、2330 台積電、2325 矽品、滬士電子等 5 家也入列。中美貿易戰恐牽連台廠科技供應鏈。

