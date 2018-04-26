龍湖地産(00960-HK)獲主要股東Charm Talent增持159.65萬股

龍湖地産(00960-HK)公告稱，2018年4月23日，公司主要股東Charm Talent增持了合共1,596,500股普通股之公司股份，平均價格為每股股份22.7836港元。

Charm Talent全部已發行股本由Silver Sea Assets Limited(「Silver Sea」)全資擁有，而Silver Sea全部已發行股本則由HSBC International Trustee Limited(「HSBC International Trustee」)以吳氏家族信託的受託人身份全資擁有。吳氏家族信託是于2008年6月11日由吳亞軍女士作為設立人及HSBC International Trustee作為受託人設立的一項全權信託。吳氏家族信託的受益人包括吳女士的若幹家族成員。吳女士亦為公司之主席兼執行董事。緊随收購事項前，Charm Talent持有2,587,988,701股股份，相當于本公告日期公司已發行股本約43.71%。

緊随收購事項後，Charm Talent持有2,589,585,201股股份，相當于本公告日期公司已發行股本約43.74%。

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