匯損5.9億元所累 瑞儀首季獲利季減8成 每股稅後盈餘0.31元

瑞儀 (6176) 於今 (26) 日召開法人說明會，公布第一季財報，單季營收為 112 億元，毛利率 12.45%，較前一季減少 1.66 個百分點，營益率 5.9%，淡季、匯兌損失雙重因素影響，單季稅後淨利為 1.45 億元，季減率 81.7%，年減率 79.9%，每股稅後盈餘 0.31 元，主要去年第一季手機仍處在高峰，比較基期偏高所致，加上匯率影響數達 5.9 億元，每股盈餘影響數逼近 1 元。瑞儀亦公布去年盈餘分派，每股配發 4.8 元現金股息，相較於去年每股餘 6.57 元，盈餘分派率約為 73%，以今 (26) 日收盤價 66.2 元計算，現金殖利率為 7.25%。



蘋果在大尺寸智慧型手機導入 OLED 面板，惟平板電腦、NB、Monitor 等產品占瑞儀營收比重達八成，OLED 導入手機面板衝擊性，沒有當初預期的嚴重，今年在 LCD 新的應用持續推出下，已將 OLED 在未來對瑞儀的影響降到最低。



去年瑞儀合併營收 544 億元，年增率 18%，營收成長來自於比重較高的平板電腦、筆記型電腦以及監視器營收，都有 2 成以上的成長，尤其主要客戶推出平價 9.7 吋平板電腦，該產品營收成長 6 成。



近年來，瑞儀極布局加速通過車載面板之認證、試量產及產線的建置規畫，逐步放量生產，對於營收及獲利將有所挹注，美系主要客戶將持續主打平價平板電腦的銷售策略，推出平價款之 NB，延續其主要供應商角色，在全系列各尺吋產品布局齊全之下，將主力配置於較具競爭力之利基型產品，以維持獲利表現。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』