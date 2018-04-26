內資如鬆動 萬點週年慶？

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

前不久在中美貿易戰黑影幢幢下，美股歷經大跌大漲的三溫暖，但近日美股並未出現重挫走勢，台灣股匯市卻雙雙受挫，台幣持續貶值，主因在外資大賣股，導致熱錢匯出，新台幣四月二十三日收在 29.528 元，是三個多月來新低，當日外資賣超台股 123.53 億元。外資去年在台股共買超 1552 億元，到今年已賣超 1299 億元，可說已經賣掉去年買超的八成。

二十四日台股開低走低，台積電盤中暫止穩，鴻海破底大跌近 3％，大立光翻黑跌逾 1％，各類股同步下跌，大盤跌到年線以下。二十五日跌勢雖有減緩，外資仍是賣超，總計近三日台股跌掉 218 點。這一路來，外資對科技股賣壓不斷，內資若加入多殺多，從去年五月二十三日以來的「萬」里長城將面臨嚴酷考驗。一萬點能否守住？在這恐慌的跌勢中，投資人又該如何選股？

外資對台股卻步其來有自，近期兩岸關係趨於緊張，政治風險高，中國在博鰲論壇對外資宣示開放，也吸引外資法人圈高度期待。對外資來說，資金只有一套，一定往有利的方向走，此消彼長是不變的道理。

不只台股，外資對亞股也是買少賣多，只在越南與馬來西亞買超。但根據相關報告指出，亞洲整體經濟並未轉壞，獲利上修的企業家數超越下修家數，有望成為新一波帶動股價揚升的動力。且不少國家的政策方針都有利民間內需消費成長，之前中國十九大聚焦由消費引領長期增長，印度、印尼、菲律賓等東協與南亞市場則有稅制改革等利多，都有利於民間消費增溫。

只是台股短中期恐將面臨回測年線支撐的壓力，且外資近期偏向保守，若持續調節電子權值股，恐不利指數後續表現，因為外資佔台股比重相當高，台股走勢還需持續留意外資動向。

自二月六日美股閃崩以來，加上台積電跳水，電子籌碼可以說是已經亂了，大型股或中小型股都是重災區，但換個眼光看世界，金融及生技、塑化、水泥等低基期傳產股仍有可為。

520 即將到來，市場傳出財經高層曾緊急下達指示，要求八大公股行庫自營部進場護盤，若消息屬實，意味政府在 520 前作多心態濃厚，投資人短期也無須太過恐慌。

來源：《理財周刊》 922 期

更多精彩內容請至 《理財周刊》