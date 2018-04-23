林口也有信義區 國際精品別墅受青睞

林口生活環境優越，與台北市中心的生活條件足以相提並論，除了擁有國際城市的交通規劃，理想的購物、娛樂與健全的醫療資源，甚至都可超越台北市的信義區。薇閣．雲鼎在林口推出，因為素來擅長精品別墅的建築設計，非常具有競爭力，更對房市帶來極大的刺激。

只為傳承建築的價值

「讓人生與建築的價值，都有發揮與傳承！」薇閣建設董事長王國億堅定的告訴選擇購屋地段的人，薇閣已經預先將最好的地段，留給最有眼光的菁英人士，繼之前推出的「咏山水」、「竹香園」⋯⋯等精品別墅強力售罄，經過審慎的考慮後決定沈潛三年再度釋出絕佳的土地，並以縝密的擘畫建設為極致時尚經典的「雲鼎」，地段更是位居最受矚目的國際城市林口最後的山嵐觀景點，緊鄰萬坪森林保護區，擁有絕版的視野來妝點居住的內涵，王國億秉持「傳承」的信念，讓建築成為價值觀最佳的延伸與保存。

只讓最好的生活品質，聚集薈萃於一地

完美的土地價值，除了賞心悅目的環境，還有務實的生活機能，才能真正的相得益彰。林口最有價值的區段落在三井購物中心週邊，「薇閣．雲鼎」以最適當的相對位置，彷彿穿過葉縫，走過風景，就直達繁華核心。

居住在「薇閣．雲鼎」可以親自與小孩散步到最優質的美僑學校伯大尼與私立康橋國小園區，為小孩的教育帶來最全面的呵護與觀照，媽媽還可以好整以暇安排自己的下午茶時光，不論是在自己的城堡空間沏一壺茶，或是逛街購物享受女人的美麗特權，讓家人的絕對自在成為男主人最驕傲的榮耀。

密集度最高的高爾夫球場、完善的醫療院所、人文的歷史街區，也都一應俱全的

地段，都是勝出與超越台北信義區的地段價值，無比優異的食衣住行育樂功能，聚集薈萃的「薇閣．雲鼎」身價，創造了建築登峰造極的非凡成就，親臨現場將更能感受，敬邀尊爵人士蒞賞指教。

建案名稱：薇閣．雲鼎

投資興建：薇閣建設

建築規劃：冠宸建設

洽詢電話：02-2601-3677

基地位置：新北市林口區東明二街 26 號

更多資料：

http://www.myhousing.com.tw/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=244:244&id=72353:2018-04-07-16-01-26_72353&Itemid=1063

來源：《住展雜誌》 432 期

更多精彩內容請至 《住展雜誌》