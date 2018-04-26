美國財政部長將赴北京 分析師看壞談判前景

美國總統川普準備派出兩位最重要的經濟副手前往中國，以迅速談成貿易協議。雖然此舉和緩了中美貿易戰升級，但就現實上來看，這場爭端恐怕仍將是持久戰。

據《彭博》報導，川普周二表示，財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 將在數日內前往中國，貿易代表 Robert Lighthizer 會陪同出訪。川普說：「我們有非常好的機會達成協議。」

很難理解川普的信心由何而來，他也沒有透露太多細節。川普指出，如果不能達成協議，美國會推進高達 1500 億美元由中國進口商品的關稅計畫。另一方面，中國也誓言會報復，對美國大豆、飛機等商品進行反制。

川普去年 11 月造訪中國時，獲得熱烈歡迎，也取得部分成果，但這些多是無約束力的承諾，要多年才會見到結果。去年川普與習近平還宣布了「百日計畫」，但對解決貿易失衡也無幫助，雙方正式的經濟對話已經中斷。

歐亞集團 (Eurasia Group) 中國研究主管 Michael Hirson 在近日的報告中指出，考慮到雙方目前的態勢，這次對話不太可能有突破性的結果，能夠阻止雙方的關稅生效。

他認為，中國不會大幅讓步，習近平對自己的政治實力過於自信，也不願意屈服於川普的高壓戰術。

橫亙在雙方談判之間的，還有美國商務部制裁中興通訊，帶來的緊張氣氛。據知情人士說，商務部如今還在調查華為，除此之外，FBI 也針對華為進行刑事調查。

研究公司 Asia-Analytica 董事總經理 Pauline Loong 同樣認為，能夠順利解決雙方爭議的談判，不太可能達成。問題之一，是中國願意讓步的是什麼，而這些內容也需要能及時、透明及可預測的方式達成。

由先前川普所透露的訊息，美國除了要求減少貿易逆差之外，還希望中國停止對「中國製造 2025」中科技業的補助，但這是中國接下來主要的政策方向。

中國銀行北京金融研究所分析師 Gai Xinzhe 指出，談判的前景「非常黯淡」。而先前《彭博》報導也指出，美國要求中國停止補助高科技業，造成雙方本月早前的談判破裂，而目前情勢並沒有什麼不同。