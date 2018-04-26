中興之後輪到華為？傳美國FBI等部門正調查華為是否違反制裁規定

據《彭博》報導，知情人士透露，包括美國司法部在內的 3 個部門，正在調查華為是否違反美國對伊朗的制裁規定。

知情人士指出，司法部管轄的聯邦調查局 (FBI)，已經開始調查華為過去的交易。根據《華爾街日報》說法，司法部對華為的調查屬「刑事調查」，相較之下，對中興通訊的制裁為行政處罰。

此外，美國財政部外國資產控制辦公室 (OFAC) 及美國商務部，在也調查華為的交易。商務部曾在 2016 年對華為發出行政傳票，詢問華為是否向敘利亞、伊朗和北韓等國家提供技術。

本月早前針對中興通訊的禁令，即是由商務部所發，禁止中興向美國公司採購零組件。商務部公布的內部文件中，還提到另一家公司，僅以代號「F7」標註，並表示這家公司也向伊朗出售設備。

一些新聞機構先前曾比較華為與「F7」的相似之處。一名知情人士說，FBI 與 OFAC 的調查，至少在 2017 年初就已經開始。

華為發言人 Glenn Schloss 拒絕對有關調查發表評論。先前華為聲明，公司都遵守相關的法規，包括美國的出口管控和制裁規定。

上周美國聯邦通訊委員會表決通過，贊成禁止聯邦資金用於中興與華為。Schloss 稱這些指控不實，強調美國政府不應以推測或是謠言為基礎做決策。

雖然在美國市場頻受打擊，不過華為本月公布的年度財報顯示，2017 年的淨利潤成長了 28%，在中東和非洲等市場的成長尤其亮眼，繼續穩坐全球第 3 大智慧手機地位。此外，華為也生產各式網路設備與其他電子產品。