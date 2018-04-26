【大行報告】交銀國際：銀行業資金壓力仍存但盈利能力趨穩

交銀國際發表銀行業研究報告稱，預計2018年中國銀行業的平均資産回報率(ROAA)將會自2012年以來首次回升，平均股權回報率(ROAE)也會趨穩，這主要是由于在資産質量壓力減小的情況下信貸成本降低而且淨息差回穩。然而，該行相信持續的利率市場化以及對銀行融資的擔憂仍將對銀行業的估值造成壓力。因此推薦融資擔憂已經消除或資本狀況較好，以及存款基礎強勁的銀行。首選買入農業銀行(01288-HK)。

交銀所覆蓋銀行的2017年淨利潤同比增長7%，當中大部分銀行由于撥備和所得稅的因素錄得超出預期的盈利。因此，該行將大部分覆蓋銀行的2018/19年淨利潤預測調高。另外，預計在2018年1季度，它們的淨利潤/撥備前利潤將分别同比增長8%，其中農行和工行(01398-HK)的淨利增長(同比增6%)將優于其它四大行，招商銀行(03968-HK)和重農行(03618-HK)的淨利增速(同比分别增16%和13%)應強于其它中小型銀行。

報告表示，認為銀行自律機制的存款上限會在利率上行期更快的放開，并且導緻融資成本上升，因為在銀行盈利改善的時候監管機構對系統性風險的擔憂會減少。這對網絡較強的銀行的融資成本影響較小，因為他們的客戶基礎較大，可帶來較多利率敏感度較低的低成本結算資金。同時也相信，鑒于監管者對系統穩定性的擔憂，存款利率上限的放松不會有一次性較大動作。

該行稱，鑒于目前的估值，大部分需要股權融資的銀行隻能以高于H股市場價格進行定向增發。基于溢價和國家的支持，資金可能由國企提供，因此認為對市場流動性的影響以及股價的直接壓力均有限。然而如果集資量大(較常見于規模較小的中小型銀行)，則股本回報率的攤薄可能壓低它們的估值。

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