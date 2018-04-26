＜財報＞油價上漲支撐 皇家殼牌Q1獲利年增42%

荷蘭皇家殼牌 Royal Dutch Shell (RDS.A-US) 周四公布，受到近期石油和天然氣價格上漲的支撐，今年第一季按 CCS 的獲利大增 42%。

按當前供應成本（CCS）基礎計算的股東應占淨收入（此用來替代淨利），扣除特定一次性項目後，自去年同期的 37.54 億美元上升至 53.22 億美元，略高於分析師共識預期的 52.77 億美元。

殼牌第一季資本投資 518.3 萬美元，一年前為 472 萬美元。

營業活動的現金流自去年同期的 95 億美元下降至 94.3 億美元。

執行長 Ben van Beurden 表示，「殼牌本季強勁的獲利是靠石油和天然氣漲價支撐，我們的天然氣整合業務持續成長且表現非常好，我們上游業務（Upstream）的獲利能力也改善了。」但殼牌因煉油市場利潤條件較差以及下游業務交易量減少，抵消了部分獲利力道。

此外，Ben van Beurden 表示，殼牌的撤資計畫進行良好，目前自由現金流前景符合 2018 年至 2020 年買回至少 250 億美元股票的目標。

殼牌董事會維持季度派息 0.47 美元。

殼牌發布此最新數據之時，也正處於石油公司大幅改善的環境，因為跡象顯示能源市場重新平衡且原油期貨攀上多年高點。

最近石油價格上漲的主要推力來自主要產油組織 OPEC 和俄國等的減產，這些團體去年 1 月起就開始抑制產量，今年減產行動也預計全年持續下去。

此舉有助於穩定油價，並在最近幾個季度支持石油公司。週四上午交易，Brent 原油每桶 74.44 美元，上漲 0.6％，而西德克薩斯中質原油（WTI）每桶 68.37 美元，上漲 0.4％。

Brent 原油 2018 年迄今價格走勢（來源：能源局）

WTI 原油 2018 開年以來價格走勢（來源：能源局）

殼牌的競爭對手 BP 預計下週二公布第一季財報。