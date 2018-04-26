EIA原油汽油庫存意外增加 美油產量再創新高 原油價格短線走低

摘要：美國能源資訊署（EIA) 報告顯示，美國 4 月 20 日當周 EIA 原油庫存意外增加 217 萬桶，預期減少 220.00 萬桶，美國原油產量也再創歷史新高。數據公布後，WTI 原油期貨短線下挫 0.49 美元，最低觸及 67.31 美元 / 桶，使得盤中整體跌幅擴大至 0.5%。

美國能源資訊署（EIA) 報告顯示，美國 4 月 20 日當周，EIA 原油庫存增加 217 萬桶，預期減少 220.00 萬桶，前值減少 107.10 萬桶。WTI 原油期貨在 EIA 原油庫存周報發布後完全回吐日內稍早微弱的漲幅，短線下挫 0.49 美元，最低觸及 67.31 美元 / 桶，使得盤中整體跌幅擴大至 0.5%。

美國 4 月 20 日當周，EIA 庫欣地區原油庫存增加 45.9 萬桶，前值減少 111.50 萬桶。

美國 4 月 20 日當周，EIA 汽油庫存也意外增加 84 萬桶，預期減少 200.00 萬桶，前值減少 296.80 萬桶。

美國 4 月 20 日當周，EIA 精鍊油庫存減少 261.1 萬桶，預期減少 150.00 萬桶，前值減少 310.70 萬桶。

美國 4 月 20 日當周，EIA 精鍊廠設備利用率下降 1.6%，預期增加 0.10%，前值下降 1.10%。

此外，4 月 20 日當周，美國原油產量增加 4.6 萬桶／天，至 1058.6 萬桶／天，再次刷新曆史新高。

在二疊盆地，預計美國 5 月日產量將達到 318 萬桶／天，將是 EIA2007 年開始編制紀錄以來的最高值。

4 月 20 日當周，美國原油出口也再次刷新曆史高位。此前，彭博社的高級能源分析師 Vince Piazza 指出，由於 WTI 與布蘭特油價差價擴大到 6 美元左右，美國原油出口將持續走強。

『新聞來源／華爾街見聞』