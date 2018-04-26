中方知情人士确認華為被美司法部調查

在中美兩國釋放出重啓談判的信号之時，北京時間4月25日晚間，美媒援引知情人士稱，美國司法部正在調查中國通信巨頭華為是否違反美國對伊朗的貿易制裁，但目前尚不清楚司法部的調查進展到了何種程度，以及正在調查的具體指控是什麽。

一位接近中方談判的人士25日晚間第一時間對第一財經記者獨家确認了這個消息，但他稱，此事和之前幾輪中美貿易糾紛升級并無關系，仍是個案，但對中方整體應對有影響，須在未來的應對方案中有所考慮。

華為相關負責人随後對第一財經記者獨家評論稱，沒什麽影響。一名華為員工也對第一財經記者進一步解釋道，“沒有證據，影響不大。”

美方釋放這一消息的時點和調查内容都頗為微妙。4月17日，美國商務部發布公告稱，因中興曾向美國官員作虛假陳述，美國政府禁止美國企業向中興出售敏感元器件，期限為7年。随後，華為在剛剛結束的年度分析師峰會上表示：美國市場已不再是其全球戰略的一部分，它對美國市場不再感興趣。

華為在美遭遇阻礙升級

事實上，這隻是今年以來華為等公司，在美遭遇一系列阻礙的升級。

一位中興相關負責人士對第一財經記者評論稱，美國方面又加了一張底牌，這已經不是單個公司層面能解決的問題了，要看國家層面的解決了。

就在美國對中興下禁令的第二天，美國聯邦通信委員會也投票禁止通過聯邦基金向特定公司進行采購。

經過近20天的醞釀，當地時間4月17日，美國聯邦通信委員會(FCC)以5比0的投票結果，贊成禁止聯邦基金向被認定為對美國國家安全構成風險的公司購買産品與服務。但在FCC第二次投票表決之前，該禁令不會是最終結果。即便如此，FCC在之前一份草案中已經稱，國會的審查表明，華為等可能構成安全威脅。

此前一周，華為解雇了5名美國員工，其中包括駐美首席聯絡官普盧默(William Plummer)。在4月17日舉行的華為分析師大會上，被問及中美之間的貿易戰時，輪值董事長徐直軍表示：“不管遇到什麽困難，聚焦把自己的事情做好，才能更好地生存和發展。”

2018年年初，美國逐步加大限制華為手機在美出售的所有渠道，包括運營商和零售商。新年伊始，在美國拉斯維加斯舉辦的國際消費電子展開展第一天便有消息傳出，美國第二大移動運營商AT&T因為受到來自國會的壓力，有可能放棄代賣華為Mate 10 Pro手機。緊跟其後，美國最大無線電通訊公司Verizon也承受類似的壓力，最終放棄代賣華為智能手機。3月，美國最大電子産品零售商百思買停牌華為産品。

一位不願透露姓名的在美業内人士對第一財經記者表示，美國今年以來的一系列措施，事實上都是限制這些品牌在美擴大市場份額。“不論是阻礙産品與運營商合作，還是提案措施，都是為了限制産品在一個可控而窄小的範圍内銷售。”前述華為員工則對第一財經記者稱，本來華為就嘗試突破美國市場多年，也沒什麽成果。

3月27日，FCC主席阿基特·帕伊(Ajit Pai)宣布，FCC于4月17日就阻止美國手機運營商使用聯邦資金購買華為或中興通訊産品或服務的提案進行了投票。

根據該提案，所有美國運營商將被禁止使用85億美元通用服務基金用于購買任何對美國國家安全構成安全威脅的公司的設備或服務。該基金從個人電話客戶處收取費用，目的是改善低收入群體、農村地區、教育落後地區和高成本地區的電信服務。盡管帕伊的聲明隻是間接提到華為和中興，但FCC高級官員已經證實，該提案中明确涉及這兩家公司。

阻礙出于恐懼?

為何此時再度抛出這樣的個案，對華為等企業在5G領域領先地位的疑慮不無關系。

特朗普在3月23日淩晨簽署備忘錄，宣布將對中國進口商品大規模加征關稅，限制中企對美投資并購，并將相關問題訴諸世界貿易組織争端解決機制，涉及征稅的中國商品規模可達600億美元。随後，中美雙方開始多輪隔空博弈。

随之公布的《美國對華301調查報告》稱，半導體是美國技術領先地位的基礎，在美國衆多具有競争力的經濟部門中發揮着關鍵作用，強大的國内集成電路産業對美國國家安全至關重要。而近幾十年來，中國政府也一再強調發展本土集成電路産業的重要性，并挑戰美國在這一領域的領導地位。

3月12日晚，全球半導體排名前十的博通(Broadcom)對排名前三的高通公司(Qualcomm)總計1420億美元的惡意收購，最終被特朗普以國家安全為由終止了動議。

多位在美從事跨境并購的人士對第一財經記者說，雖然看起來收購方是總部在新加坡的美股上市公司，但此事背後直指對中國資本的擔憂。

3月5日，CFIUS在一封緻博通和高通律師的信函中就表達了這種擔憂。“高通長期競争力和影響标準制定能力的下降將嚴重影響美國國家安全。最重要的是，高通的減弱將會擴大中國在5G标準制定中的影響力。”信件中說，“中國公司，包括華為，已經在擴大5G标準制定的影響力。比如說，華為增加了研發投入并擁有10%的5G核心專利。”

有趣的是，幾經起伏，特朗普強力保護的5G的引領者美國高通公司，也正面臨來自中國監管機構的考驗。最新消息顯示，高通自6月起將在聖地亞哥裁員1231人。美國商務部對中興發布禁令之後，上周四，中國商務部時隔一年，首次對外披露美國高通公司(Qualcomm)并購恩智浦半導體公司(NXP)的反壟斷審查實質性進展。時隔數年，這是高通第二次在中國面臨反壟斷監管，也是此項交易在全球面對的最後一道關卡。高通對恩智浦的收購需要得到全球9個國家和地區的批準，今年1月18日高通稱，韓國與歐盟批準了此次交易。這意味着，僅剩中國反壟斷機構未做決定。

中國商務部新聞發言人高峰說，對于高通已經提出的救濟措施方案，調查機關進行的市場測試初步反饋認為，高通方案難以解決相關市場競争問題。4月16日，高通申請撤回申報，并已重新申報。“我們將繼續按照《反壟斷法》規定，依法公開、公平、公正地做好該交易的反壟斷審查工作。”

19日舉行的一場中美雙邊投資溝通會上，美中關系全國委員會會長歐倫斯(Stephen A. Orlins)對第一財經記者說，自己和高通就此案溝通過很長時間，非常擔心這兩大事件的影響。歐倫斯稱，如果并購不能通過，華為會是受益者，但會影響中國企業在美投資狀況。

美國司法部自身也可能馬上將經曆一場人事洗牌，自上任以來，特朗普已經與司法部門多輪交鋒。幾天前，有美媒引述知情人士披露，美國司法部長塞申斯(Jeff Sessions)近期對白宮表示，若總統特開除他的副手羅森斯坦，他可能也要走人。羅森斯坦負責監督俄羅斯被控幹預美國2016年大選調查案。

今年3月14日，有媒體爆出，特朗普計劃解雇塞申斯。這樣一來，會使得特别檢察官穆勒的“通俄門”調查變得複雜化。最有可能的替補人選是環境保護署(EPA)主管普魯特(Scott Pruitt)。繼前美國國務卿蒂勒森從推特上得知自己被特朗普炒掉，前白宮首席戰略師班農等人被驅除出白宮，據稱這是特朗普的下一個人事變革目标。

兩人此前已有交鋒，2月底，因一項涉及總統競選監視行為的調查，特朗普發推抨擊司法部長塞申斯。在回應特朗普的推特時，塞申斯表示，司法部啓動了正常的程序，以确保針對該部門的投訴將在必要時得到充分和公正的處理。他說：“隻要我是司法部長，我就會繼續履行我的職責，這個部門將按照法律和憲法的規定繼續公平公正地運營。”

去年1月，美國代理司法部長在質疑美國總統特朗普頒布的移民禁令的合法性後已被特朗普解職。

來源：第一財經

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