美銀美林：1月就是美股頂點，我們正站在熊市開端？

摘要：美銀美林發現，歷史上美股牛市都有一個共性，即初期和末期波動性明顯較高，中期波動性偏低，在牛熊轉換過渡期波動性通常也會飆升。今年 1 月底沉寂的波動性突如其來，美銀美林不禁發問，熊市是不是要來了？

美股牛市在 1 月底被突如其來的波動性打斷，近期貿易戰又帶來新的衝擊。美銀美林不禁發問，當前是不是已經到了熊市的開端？

要回答這個問題，美銀美林首先想到能否從歷史經驗中找到線索。該投行股票衍生品分析師 Nitin Saksena 在對歷史上的美股牛市進行研究後發現，它們一個共性就是整個階段會呈現「波動性笑臉」，即初期和末期波動性都相對較高，而中期波動性明顯更低，連起來就像人的微笑。

Saksena 認為，在今年 1 月底和 2 月初美股波動性突然回歸之前，美股實際波動性一直處於歷史低位。如果歷史重演，就意味著，隨著市場逐步進入牛市末期，波動性面臨這更大的上行壓力。他在報告中寫到：

截至 2018 年 1 月 26 日（當前周期的頂點），12 個月的實際波動性為 7.0%。而即便是 1962 年 6 月到 1966 年 2 月這個美股最為平靜的時期，實際波動性也才 8.4%。

美銀美林發現，這些歷史數據還顯示，即便美股距離進入牛市還有一年時間，在牛市最後兩年波動性通常也會上升。比如在 1990 年 10 月到 1998 年 7 月這一輪牛市中，在牛市末期科技泡沫開始出現時波動性也明顯飆升。

正是由於歷史數據顯示出這些規律，Saksena 不禁要問，「2018 年 1 月是不是市場頂點，我們現在站在了熊市的開端？」

美銀美林報告稱，在美股從牛市到熊市的過渡上，歷史上的 15 個案例中，有 13 個出現波動性上升，只有在 1949 年 6 月到 1956 年 8 月以及 1974 年 10 月到 1980 年 11 月這兩輪牛市向熊市邁進時，才出現熊市初期波動性比牛市結束時波動性低的情況。

『新聞來源／華爾街見聞』