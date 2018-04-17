羅傑斯警告：「一生中最糟糕」熊市將至 金價將漲破屋頂

商品大王羅傑斯 (Jim Rogers) 周一 (16 日) 又語出驚人，表示儘管股市仍在持續上漲，但這種好日子不會持久，警告「一生中最糟榚的回調」即將到來。他並看好長期黃金走勢，預計金價將出現暴漲。

FX168 財經網報導，羅傑斯周一接受 Kitco 採訪時表示，股市還會上漲一次，但這可能是最後的歡呼，明年將不會讓人那麼開心。他說：「我們已經有 10 年沒有熊市了，這非常、非常不尋常，因此下一個熊市將是『我一生中最糟糕的』，跌幅將很容易超過 50%」。

羅傑斯上個月也曾預言他即將迎來「一生中最慘烈」的股票熊市，該預測還未考慮貿易戰因素，但他表示，如果遇到戰易戰，情況將會比災難還要糟榚。

敘利亞衝突升高的擔憂消退，幾家美國大型企業公布財報強勁，支撑了美國股市週一上漲。道瓊工業平均指數收高 212.90 點或 0.87% 至 24573.04。Nasdaq 指數收高 49.63 點或 0.70% 至 7156.28。S&P 500 指數收高 21.54 點或 0.81% 至 2677.84。費城半導體指數收高 3.12 點或 0.23% 至 1332.52。

道瓊工業指數走勢

金價方面，鑒於地緣政治緊張，金價本周開局強勁，紐約商品交易所 6 月交割黃金期貨週一 (16 日) 收盤上漲 0.2%，報 1350.70 美元。因敘利亞局勢擔憂加劇，上週三 (11 日)，金價觸及 2016 年 8 月以來最高水準。

現貨黃金走勢

羅傑斯則看好長期金價走勢，不過他傾向於逢低買入黃金。在他看來，儘管近期諸多壞消息，但金價並沒有出現大幅上漲，意味著金價的回檔可能還未結束。

他說，如果金價跌至 1000 美元，希望自己夠聰明，買進很多黃金，因為金價會「漲破屋頂」。

現年 75 歲的羅傑斯重申，當人們對政府和紙幣失去信心時，他們總是買黃金和白銀。他在去年時也曾說，當金融危機出現，金價會「爆炸性」上漲，因為民眾將對鈔票失去信心。

羅傑斯警告投資人應該「非常小心」，在下一次金融危機之前要尋求保護自己的方式，但別太多以免變得混亂，人們應該只投資於自己所熟悉的知識。