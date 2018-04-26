蘋果CEO與川普會面的頭號議題：貿易戰

蘋果 CEO 提姆 · 庫克將在白宮面見美國總統川普。

據 Axios 稱，作為世界上最有價值的公司的 CEO，庫克在高科技行業中十分具有話語權，此次他代表了整個行業與川普會面，意在緩和美中兩國之間持續發酵的貿易摩擦。

彭博指出，川普政府決定對中國進口商品徵收高達 1500 億美元的關稅，這不僅加劇了中美兩國之間的貿易緊張關係，也或將影響蘋果在亞洲的業務。因為蘋果龐大的生產鏈主要就是集中在中國。

CNBC 認為，中國是蘋果的一個關鍵市場，目前，一些投資者已經對未來的蘋果業績感到擔憂。

今年 3 月，庫克在北京出席中國發展高層論壇 2018 年會時曾表示，他希望中國和美國可以解決彼此之間的貿易分歧。

美國在 4 月 3 日列出了對價值 500 億美元的中國商品徵稅建議清單，生效前有 60 天的公示時間。美方將於 5 月 15 日召開聽證會，5 月 22 日之前提交聽證期間的公眾意見，中美雙方仍有時間來進一步商討。

據路透，川普周二表示，美國與中國「有非常好的機會」（very good chance）達成貿易協議。美國財長梅努欽未來數日將前往中國，磋商貿易問題。

外交部發言人陸慷主持例行記者會表示：

「中方已經收到美方希望來北京進行經貿問題磋商的資訊，中方對此表示歡迎。」

陸慷強調，中美經貿關係的本質是互利共贏的。中美兩大經濟體在經貿領域出現一些問題不足為奇，可以通過雙邊協商解決，也可以在共同認可的多邊框架內解決，但肯定不應有單邊解決的辦法。

昨日，為接待到訪的發過總統馬克龍，川普舉辦了入主白宮以來的首場國宴。受邀嘉賓包括，蘋果公司 CEO 庫克、路易威登 CEO Bernard Arnault、媒體大亨默多克以及原美國國務卿基辛格等。

彭博報導稱，此次國宴邀請的嘉賓較少，因此從側面反映出他們與川普政府或法國方面的「交情」相對較深。

『新聞來源／華爾街見聞』