七成企業表態力挺 安倍稱不考慮提前舉行大選

路透和日媒報導，日本首相安倍晉三週四在下議院報告中表態，他現在 “完全沒有考慮” 提前舉行大選，並承諾盡力澄清親信門醜聞的有關事實。「現在需要的是討論政策，並兌現我們去年的承諾」。日本安倍政府因接連爆發公文造假弊案與官員性騷擾案，最新民意支持度剩下三成；立憲民主黨黨魁枝野幸男表示，慎重考慮提出內閣不信任案。不過，安倍經濟學獲企業肯定，七成企業表態挺安倍。



多家日媒 23 日發表最新民調，每日新聞調查顯示內閣支持度剩三成，立場右傾的《讀賣新聞》與《產經新聞》民調的支持率為 39% 和 38%。不支持度方面，《每日新聞》為 49%、《產經》為 54%、《讀賣》則為 53%。



安倍內閣近日爭議不斷，先有森友學園賤售國有地弊案被查出竄改公文、加計學園案出現原本不存在的文件，後又爆發財務省事務次官福田淳一 (常務次長) 性騷擾女記者。



《讀賣》與《每日》民調顯示，五成民眾認為兼任財務大臣的副首相麻生太郎應下台。麻生與官房長官菅義偉被視為安倍內閣兩大支柱，若麻生下台，安倍政府恐將失去平衡。



不過，民調也顯示安倍在黨內無人挑戰的地位。自民黨即將在秋天改選黨魁，《產經》針對自民黨支持者進一步調查，安倍支持率為 46%，大幅領先小泉進次郎的 17%、石破茂的 16.9%、岸田的 10.3%。



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