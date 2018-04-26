出口穩健＋政府與企業支出增 韓國Q1 GDP較前一季增1.1% 符合預期

彭博社報導指出，新出爐的數據顯示，韓國第一季經濟恢復正成長局面，得益於穩健的出口，以及政府與企業支出的增加。韓國央行週四發布的數據顯示，韓國第一季國內生產毛額 (GDP) 經季節性因素調整後較前一季增長 1.1%，表現符合經濟專家預期。



去年第四季數據為季減 0.2%，為近十年來首度出現滑落局面。主要因為去年 10 月長達十天的國定假期影響了企業支出表現。



與去年同期相較，韓國第一季 GDP 增長 2.8%，與去年四季度的增幅相同。但是增幅略低於經濟專家估計的 2.9%。



這份數據顯示，韓國第一季出口較前一季增長 4.4%，主要受益於儲存晶片和其他資訊科技 (IT) 產品的強勁需求。政府支出增長 2.5%，創六年來最大增幅，私人消費增長 0.6%。



儘管出口領域帶動經濟恢復成長，但是就業、消費領域的成長腳步落後。同時，前一季基期較低，可能也是第一季經濟的季比值增長表現相對優異的因素之一。



韓國央行與韓國政府雙雙預期今年 GDP 將增長 3%。雖然經濟擴張可能增添升息機率，不過，通膨率溫和可能讓韓國央行在升息方面相對保留。



SG 證券經濟專家 Oh Suk-tae 表示，第一季數據看來較實際情況來的強勁，因為去年第四季經濟異常疲軟。因此需要等到第二季，好觀察是否出現真正的增長力道。



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