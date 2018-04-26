美競爭激烈 Subway潛艇堡再關500間

潛艇堡製造商 Subway 對英國、中國、印度、和拉丁美洲有著更大的計劃。但這計劃似乎不包含美國本土。

世界上最普遍餐飲連鎖店之一的 Subway 將繼續關閉美國門市，並把野心轉向國際領土。據了解，Subway 將關閉大約 500 間美國店面。延續 2016 年的裁減，去年曾關閉超過 800 間店鋪的 Subway，美國總門市數量降至 25,908 間。

60 歲的執行長 Suzanne Greco 在接受電話採訪時提道，「我們希望確保門市的地理位置優化，我們過去關注餐館數量，但現在的重點是加強市場份額。店面數不是一切，發展業務才是關鍵」。

成立 50 多年的潛艇堡品牌發現，因更新、更現代化的連鎖店出現了，導致美國的銷售遲緩。雖然美國餐飲業競爭激烈，但麥當勞 McDonald's (MCD-US) 去年的國內系統銷售額增長了 3.4%，Subway 卻下滑了 4.4%。

此外，Subway 也受到超市和加油站的擠壓，這些超市和加油站出售更多的快餐食品，不但更快也更方便，給 Subway 帶來了巨大的壓力。 Greco 說道，一些門市地點正在搬遷，使用 SiteZeus 的數據來選擇更好的店面位置。

Subway 門市數量成長率 / 圖：彭博

Subway 目前的行銷策略使顧客忠誠度計劃，提供 2 美元的折扣和免費物品，以及菜單創新、店面更新二代店等，來增加客流量。

Greco 提道，真正的擴張機會在國外。今年將在北美以外的地區增加 1,000 多個地點，並將重點放在英國、德國、韓國、印度、中國、和墨西哥等國家。

全球擁有約 43700 間門市的 Subway，完全由加盟商所擁有。