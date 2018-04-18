〈漢來強打自助餐牌〉股息配發創新高後 2018列海港餐廳為重點發展項目

連鎖餐飲股漢來美食 (1268-TW) 董事會今 (18) 日通過盈餘分配案，考量公司營運績效創歷年新高且現金充沛，每股擬配發現金股利 6.6 元和股票股利 0.3 元，合計股息 6.9 元創新高，配息率達 88%，其中，現金殖利率以今日收盤價 135.5 元計算約 4.87%；展望後市，金雞母漢來海港餐廳將作為今年重點發展項目。

漢來美食去年營收創高的主要成長動能來自旗下各品牌展店，展望後市，漢來美食將集團金雞母「漢來海港餐廳」列為重點發展項目，除了第 4 季於台北市再開出 1 家，並揮軍泰國，也強調品牌經營並不因展店而疏忽既有營運。

漢來海港連續 4 年舉辦的甜點祭今年依然如期舉行，此次邀請日本東京甜點名廚菊地賢一帶來最受歡迎的招牌，在漢來海港餐廳進行為期近一個月的供應。

漢來美食說明，每年的主題祭需耗資百萬元左右，除了目前正進行中的東京甜點名廚活動，已擬定 10 月邀請義大利歷史最悠久的米其林二星餐廳主廚 Massimiliano Mascia 來台客座。

漢來美食總經理林淑婷強調，可藉由邀集名廚到館內交流，持續提升漢來的廚藝，也可藉此活絡品牌力，並增添消費者用餐新鮮感，力拚維持在自助餐市場的競爭優勢。

面對競爭相當激烈的餐飲市況，林淑婷說，必須深度經營既有品牌，同時持續開設分店拓展市場，甚至不排除針對市場主流的餐飲業態，自創品牌或代理國際品牌。