漢來海港今年至少展店4家 啟動品牌升級計畫

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (18) 日指出，今年確定至少展店 4 家，包括 2 家漢來海港餐廳、漢來蔬食 1 家和上海湯包 1 家，同時，今年高雄本館漢來海港將進行改裝，明年也將進行台中店改裝，品牌將藉此持續升級，以「經營自助餐的專家」為明確定位。

漢來美食第 1 季合併營收達 9.79 億元，年增 7.65%，創同期新高，漢來美食指出，今年除了既有店追求持續成長，仍將開出新店點，展店動能無虞，尤其 10 月將在台北市新登場的漢來海港餐廳最受矚目。

作為漢來美食的主力品牌漢來海港，目前已在台北市擁有 2 家據點，分別位於敦化 SOGO 和天母 SOGO，全台共有 7 家；然而，看準北市消費需求龐大和自助餐廳的成長潛力仍高，預計再開出北市第 3 家，據悉可能開在台北車站附近商圈，並不與其他分店的客源重疊。

另一方面，漢來海港位於高雄漢來大飯店的本館確定 11 月起改裝，為期 45 天，藉此進行品牌升級，北市第 3 家店也將以品牌升級概念登場，全力穩固在自助餐廳的領先地位。

漢來美食指出，經營自助餐廳並不容易，由於食材成本較一般餐廳高，須具備控管成本的能力，且選址也是關鍵，漢來已經具備了這些優勢，在產業中築起一定的跨入門檻。

除了在國內市場布局，漢來海港今年第 4 季將透過與當地業者合資方式進軍泰國，成為在中國上海、西安後的第 3 個海外據點。

另外，漢來旗下各品牌也陸續有拓點計畫，可確定的是台中將開出全台第 7 家漢來蔬食、上海湯包也將進軍台南，名人坊有機會前進北市展店。