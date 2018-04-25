商店街首度攜手7-11 推O2O手機兌獎

商店街 (4965) 今日宣布，旗下個人賣場即日起系統新增「我的兌獎專區」功能，首波上線即與統一超 (2912) 旗下 7-ELEVEN i 禮贈合作，也是 7-ELEVEN 與虛擬行動電商平台個人賣場雙方透過系統串接的首次攜手合作，獨家提供個人賣場消費者 O2O 的創新服務。商店街指出，個人賣場用戶可至全台 7-ELEVEN 的 5,247 家門市，出示個人賣場 APP 功能中我的兌獎提供的 i 禮贈條碼直接進行兌換，消費者藉由這樣新功能，從此能更便利、更快速的獲得 7-ELEVEN 活動贈品或購物金，兌獎更便利。



個人賣場營運長黃淑琳表示，個人賣場大量的使用者都是使用超商取貨服務，新上線的兌獎功能首波特別選擇與 7-ELEVEN 合作，除了順應個人賣場消費者對於超取的高黏著度，同時希望透過全新功能上線，讓用戶端能體驗到個人賣場提供的個人化專屬服務。



商店街說明，用戶端只需利用行動載具出示 APP 內的兌獎獎項條碼，即可兌換相關贈品或 7-ELEVEN 購物金。未來也將會陸續增加不同類別的禮贈品合作單位，讓商店街的消費者能享受到更多元且快速便利的兌獎服務。







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