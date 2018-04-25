〈群電法說〉Q1 EPS略低去年同期 Q2營收看增2位數但毛利率有壓

電源供應器廠群電 (6412-TW) 公布第 1 季財報，每股稅後純益 0.56 元，略低於去年同期的 0.6 元，展望第 2 季，群電表示，營收成長沒有問題，但毛利率恐因為原物料漲價而有壓力。法人預估，群電第 2 季營收將季增 10-15%。

群電第 1 季營收 62.38 億元，季減 10%，年增 5.6%；營業毛利 8.02 億元，季減 34.9%，年減 19.2%；營業利益 1.49 億元，季減 64.5%，年減 34.7%；稅前盈餘 2.3 億元，季減 54.6%，年減 16.5%；稅後純益 2.09 億元，季減 49.2%，年減 5.5%，每股稅後純益 0.56 元，低於去年第 4 季的 1.1 元，也略低於去年同期的 0.6 元。

群電表示，第 1 季主要是因為原物料上漲侵蝕了毛利，另外 3 月也有急單出現，但是中國人工因為在春節過後還來不及回補，因此透過人力公司增補人員，進而增加了費用。

群電表示，第 1 季產品組合仍以個人電腦為大宗，也影響毛利，另外桌上型電腦也因為平均單價下滑，至於智慧音箱與遊戲機等，也持續處於淡季。

群電指出，目前成長動能最快的是電競筆電電源供應器，由於電競筆電在整體筆電滲透率逐漸提升，市場預估將從去年的 4.1%，提高到今年的 5.1%，加上輝達的新平台晶片亦將推出，將是公司主要動能來源，另外公司在一般筆電電源供應器的市佔率也持續提升。

展望第 2 季，群電表示，目前訂單沒有問題，營收也可望維持成長軌道，但是包括被動元件等上游原物料的價格持續走高，將對毛利造成壓力。