搶攻孝親商機 商店街、創業家母親節檔期業績看俏

迎接母親節商機，商店街 (4965)、創業家(8477) 紛紛推出母親節購物優惠活動。商店街個人賣場營運長黃淑琳表示，消費者對於母親節商品的預算上會比一般的平均客單再高個 1~2000 元左右，食品類蛋糕或旅遊票券類的商品，在這波檔期中也是消費者常再加購的熱銷商品；在量價齊揚之下，帶動整體業績的成長預估可成長三成左右。而創業家也提到今年祭出最強母親節提案，以過往熱銷的生活、美容、廚房家電、科技產品為主力，並大幅擴大母親節蛋糕品項，並將攜手喜憨兒基金會、勵馨基金會、唐氏症基金會，協助銷售愛心甜點蛋糕，且凡購買站內任何一款蛋糕，每一筆訂單創業家兄弟即相對捐 1 元給喜憨兒基金會。



綜觀母親節送禮趨勢，創業家指出，按摩紓壓、智能掃除、健康補品仍為大宗，其中按摩家電近一週搜尋量大幅增長八成，買氣在 4 月湧現，銷量比前二月成長 1.3 倍，而價格帶介於千元上下的智能穿戴成新寵，本月整體銷量提升 70%；追劇神器包含電視盒、平板等近期搜尋量、銷量都翻漲，5000 元內的平板銷量佳，電視盒 3 月份至今銷量則較去年同期成長 6 倍。







『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』