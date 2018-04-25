外資態度保守 台股上周失血逾10億美元 為亞洲最大賣壓市場

國際市場雜音不斷，上周外資對亞股買少賣多，其中受到科技產業下挫影響，台股單周遭外資賣超超過 10 億美元，為 2 月 12 日當周以來最大資金淨流出金額，為亞洲最大賣壓市場，年迄今累計賣超突破 40 億美元。

不過，即使遇到外資賣超亂流，亞洲股市上周表現除了台灣、菲律賓、越南周線下跌之外，其它市場皆為上漲格局，泰國、印尼、馬來西亞等股市周線漲幅逾 1%。

摩根台灣金磚基金經理人葉鴻儒指出，台股上周受到美國科技股重挫衝擊，晶圓代工龍頭股領頭大跌，指數跌破半年線，且上周外資對台股態度，僅有一個交易日站在買方，使得今年來外資賣超台股逾 40 億美元 (約新台幣 1214 億元)，一舉突破千億元。

近期台股受內外部變數影響，國際方面包括貿易戰、地緣政治問題等紛擾，國內則有上市櫃首季財報陸續公布，且目前為產業淡季，可能讓台股短線呈現整理格局，需伺機尋求突破點。

值得留意的是，台積電對於第 2 季展望不如預期，短線對於市場樂觀情緒有壓抑作用，須待市場消化權值股賣壓後，再重起漲勢；另外，進入季報公布與法說會高峰期，可能讓個股波動加劇，估計須等到蘋果財報於 5 月初公布後才有機會緩和。

葉鴻儒表示，整體來看，台股基本面並未轉弱，配合美股進入超級財報周，目前已公布財報的企業中，有近 8 成表現優於預期，除了有助於維持美股多頭力道，也對台股投資信心與多方氣勢有所挹注，建議可趁行情震盪時，逢低承接企業營運佳、展望看升的績優股。