美股崩跌將至？投資專家：恐重挫30%至40%

10 年期美債殖利率逼近 3%，導致股市承壓；財富管理機構 Taurus Wealth Advisors 執行董事 Rainer Michael Preiss 週二 (24 日) 示警，美股恐重挫 30% 至 40%。

CNBC 數據顯示，台北時間週二下午 4 點 32 分，10 年期美債殖利率微幅下滑，來到 2.957%。

根據 CNBC 報導，Preiss 認為，美股可能大跌 30% 至 40%，但他並未指出確切時間點。

Preiss 強調，他寧願用比較真實的字眼，來分析當前的狀態，「別忘了，我們正處於擴張週期末段。」

Preiss 稱，一個同時有著貨幣、財政刺激的環境，可能會引發通膨；許多投資人擔心，債券殖利率若進一步走揚，將使股市出現調整。

週一，10 年期美債殖利率一度飆至 2.99%，創 2014 年初以來新高，直逼 3% 心理關卡。

近期包括美中貿易爭端、經濟制裁等因素，帶動石油、金屬，以及受高關稅影響的商品價格上漲，投資人憂心，通膨環境將走向惡化，導致美債殖利率上揚。

德意志銀行策略師 Alan Ruskin 分析，一旦國際原油價格上漲 5 美元，便可能使 10 年期美債殖利率觸及 3%，引發市場動盪。

瑞士銀行 (UBS) 經濟學家 Seth Carpenter 則認為，10 年期美債殖利率升破 3% 的情形，到 2020 年之前，都不會發生。